Майкл Калвер, який зіграв у "Зоряних війнах", помер у віці 85 років

Британський актор частіше грав у театрі, але встиг створити незабутні образи на екрані. У культових "Зоряних війнах" він зіграв капітана Лорта Ніду.

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Актор "Зоряних воєн" Майкл Калвер помер у віці 85 років. У культовій франшизі британець виконав роль капітана Лорта Ніди, страченого Дартом Вейдером. Про це пише Daily Mail.

Британський актор Майкл Калвер, який прославився своєю епізодичною роллю в культовій науково-фантастичній епопеї "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь", помер у віці 85 років. Про це оголосив його агент у середу, повідомивши, що в актора були проблеми зі здоров'ям, але не повідомивши причину смерті.

Кар'єра Калвера, що охоплює понад 50 років, охоплює помітні ролі у фільмах "Шерлок Холмс", "Подорож до Індії", "Секретна армія" і, звісно ж, одна з найпам'ятніших сцен смерті у франшизі "Зоряних воєн".

Майкл Калвер у ролі Лорта Ніди

Також він зіграв роль абата в популярному детективному серіалі "Брат Кадфаель".

У 2000 рр. Майкл практично відмовився від акторської діяльності, щоб зосередити свої зусилля на політичній активності.

"Для мене було честю представляти Майкла впродовж останнього десятиліття і запрошувати його на деякі з найкращих заходів "Зоряних воєн" у Великій Британії та Європі", — зазначив агент актора, сказавши, що він був дуже скромний і не оцінював свою роль у "Зоряних війнах", як щось значне. Тож коли він потрапив на тематичну конференцію Celebration в Чикаго 2019 року, то буквально втратив дар мови, коли побачив чергу з майже 200 осіб, які очікували його побачити.

Калвер народився в Гемпстеді в сім'ї акторів Вест-Енду Роланда Калвера і Дафни Рай. Калвер почав свою кар'єру на сцені Репертуарного театру Данді, де за два роки він з'явився в 35 п'єсах, серед яких Оскар Вайльд, Теннессі Вільямс, Артур Міллер.

Пізніше він перейшов до класичного Шекспіра і грав у знаменитому театрі "Олд Вік".

Його перша, не зазначена в титрах роль у кіно відбулася 1963 року, коли він з'явився в класичному фільмі про Джеймса Бонда "З Росії з любов'ю". Два роки потому він повернеться в шпигунську франшизу, зігравши члена екіпажу "Кульової блискавки".

Калвер почав свою кар'єру в театрі, а на початку 1960-х років перейшов на телебачення і кіно.

Нагадаємо, раніше помер Акіра Торіяма — автор манги Dragon Ball і дизайнер персонажів серії Dragon Quest.

Також у ЗМІ з'явилася частина заповіту 54-річного актора Меттью Перрі, який раптово помер чотири місяці тому. Як з'ясувалося, актор заздалегідь підготував документи, в яких заповідав своє майно опікунам траст "Alvy Singer Living Trust", названий на честь персонажа Вуді Аллена в "Енні Голл". Бенефіціарами цього трасту є батьки покійного актора Джон Перрі та Сюзанна Моррісон. Також у списку бенефіціарів є його зведені сестри — Кейтлін Моррісон і Рейчел Данн.

І в заповіті Перрі згадав дітей. Офіційно актор не має нащадків і не є біологічним батьком. Однак, імовірно, актор перестрахувався і вказав у заповіті пункт, яким категорично відмовляється від батьківства будь-яких дітей.