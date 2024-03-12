Меттью Перрі у своєму заповіті вперше заговорив про дітей, — ЗМІ

Меттью Перрі склав свій заповіт за 14 років до своєї смерті. У заповіті актор вперше заговорив про своїх дітей.

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У ЗМІ з'явилася частина заповіту 54-річного актора Меттью Перрі, який раптово помер 4 місяці тому. Подробицями юридичного документа поділилося американське видання PEOPLE.

Як зʼясувалося, актор заздалегідь підготував документи в яких заповів своє майно опікунам траст "Alvy Singer Living Trust", яке назване на честь персонажа Вуді Аллена в "Енні Холл". Бенефіціарами цього трасту є батьки покійного актора Джон Перрі та Сюзанна Моррісон. Також у списку бенефіціарів є його зведені сестри — Кейтлін Моррісон і Рейчел Данн.

Виявляється заповіт Перрі написав ще у 2009 році. Саме в ньому Перрі вперше згадує про своїх дітей. Зокрема, офіційно актор не має нащадків і не є біологічним батьком. Однак, ймовірно, актор перестрахувався і вказав у заповіті пункт, яким категорично відмовляється від батьківства будь-яких дітей. Зокрема, у заповіті вказаний пункт, що будь-які діти, яких він має, не матимуть права доступу до його маєтку.

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Фото: Instagram mattyperry4

Згідно з оприлюдненими документами, актор володів майном на загальну суму понад 1 мільйон доларів.

Нагадаємо Перрі помер у суботу, 28 жовтня 2023 року, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Його знайшли мертвим в басейні будинку, де він жив. Результати розтину показали, що смерть актора спричинила гостра дія кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та ефект бупренорфіну (препарат, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із вживанням опіоїдів) також були зазначені як фактори, що спричинили його смерть, яка в результаті була визнана випадковістю.

До смерті Перрі відверто говорив про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він поділився своїм шляхом до лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Метт Леблан вперше після смерті Меттью Перрі заговорив про трагічну подію: актор досі винен гроші своєму другу. Крім цього, Фокус писав, Дженніфер Еністон розповіла про стан Меттью Перрі перед смертю.