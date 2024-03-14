Чому Марго Роббі обрала чорну сукню для церемонії "Оскар"

Модні критики припускають, що вона помінялася образами зі своєю колегою по фільму "Барбі" Америкою Феррерою. Адже раніше Марго завжди носила рожеве під час промо-туру.

Марго Роббі здивувала своїх шанувальників на церемонії вручення премії "Оскар" у неділю, коли вона відмовилася від свого фірмового рожевого кольору Барбі на користь чорної сукні Versace. Фанати були розчаровані. Але модні експерти припустили, що це була данина поваги акторці Америці Феррері, яка була номінована на "Оскар". Про це пише Daily Mail.

33-річна австралійська актриса продемонструвала свою ідеальну фігуру в блискучій, структурованій сукні, яку їй підібрав стиліст Ендрю Мукамал.

Марго Роббі на церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

Але критики кинулися в соціальні мережі, щоб висловити своє розчарування з приводу вбрання Марго, назвавши її вбрання не вражаючим і не компліментарним її фігурі.

"Червона доріжка мала б належати їй. Це таке нудне вбрання", — поскаржився один користувач.

Однак інші користувачі соціальних мереж і модні експерти припустили, що Марго вважала за краще вдягнути чорне, щоб дозволити своїй партнерці за фільмом, 39-річній Америці Феррері, яка була номінована на 96-й церемонії вручення премії "Оскар", виділитися в рожевому.

Америка Феррера на церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

На відміну від скромної Марго, Феррера мала сліпучий вигляд у відвертій рожевій сукні Барбі та прикрасах Pomellato.

Блідо-рожева сукня, розшита паєтками, ідеально сиділа на ній, підкреслюючи тонку талію.

Модний критик Голлі Агнес зазначила, що Марго одягалася під час промо-туру так, як слід було виконавиці головної ролі, і носила рожеві вбрання, в той час, як вбрання Феррери були помітно не такими шикарними.

Тож на церемонії вручення "Оскара" колеги помінялися стилями, щоб Америка могла блиснути.

Америка Феррера на церемонії "Оскар"

"Це було абсолютно навмисно і правильно", — додала Голлі.

Феррера програла в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" Да'Вайн Джой Рендольф.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкрасивіші сукні червоної доріжки "Оскара". А також про найгірші. Втім, треба зазначити, що, в цілому, червона доріжка церемонії не була вражаючою.

Афтерпаті "Оскара" вразила куди більше. Там було куди більше селебріті. І вони обрали більш яскраві та вражаючі вбрання .