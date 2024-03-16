Ким були батьки принцеси Діани: все про Джона Спенсера та Френсіс Шенд Кідд (фото)

Батьки розлучилися, коли Діані було 6 років. Її мати закохалася в іншого чоловіка, опіку над дітьми отримав батько.

Батьками принцеси Діани були Джон Спенсер і Френсіс Шенд Кідд. Вони одружилися 1954 року і розлучилися 15 років потому. У пари було п'ятеро дітей, троє дівчаток і двоє хлопчиків, один з яких помер незабаром після народження. Потім їхні шляхи розійшлися, повідомляє Рeople.

Едвард Джон Спенсер народився 24 січня 1924 року в сім'ї Альберта Спенсера і леді Синтії Гамільтон. Він навчався в Ітонському коледжі, а потім вступив до Військової академії Сандхерста. Френсіс Шенд Кідд (уроджена Френсіс Рут Берк Рош) народилася 20 січня 1936 року в сім'ї 4-го барона Фермоя Моріса Роша і Рут Сільвії Гілл.

Весілля Джона і Френсіс

30-річний Спенсер одружився з Кідд, коли їй було всього 18 років. Вони обмінялися клятвами у Вестмінстерському абатстві. На церемонії була присутня королева Єлизавета II. Це весілля вважали "світською подією 1954 року".

Весілля батьків принцеси Діани Фото: Getty Images

Народження дітей

Через рік після весілля в 1955 році у пари народилася перша дитина, дочка на ім'я Елізабет Сара Лавінія. Два роки по тому, 1957 року, ще одна дівчинка Синтія Джейн. Їхньою третьою дитиною став син на ім'я Джон, який народився 1960 року. За даними журналістів, він помер через кілька годин після народження.

Батьки принцеси Діани зі старшою донькою Сарою Фото: Getty Images

Хоча Спенсер сподівалася на ще одного хлопчика, але 1961 року у пари народилася Діана Френсіс. 1964 року народився молодший син Чарльз Едвард Моріс, який зрештою успадкував титул графа Спенсера.

Де жила сім'я Спенсерів

Спенсер працював королівським конюшим як у короля Георга VI, так і в молодої королеви Єлизавети. Коли їхні діти були маленькими, сім'я знімала будинок у маєтку королеви в Сандрінгемі. Вони жили в Park House, де народилася Діана.

У середині 70-х сім'я Спенсерів переїхала в маєток Олторп, родинний дім Спенсерів, розташований у Нортгемптонширі, де і було поховано принцесу Діану 1997 року. Нині маєток належить братові Діани Чарльзу.

Розлучення батьків принцеси Діани

Як пише видання, стосунки Джона і Френсіс почали псуватися 1967 року. У той час Шанд Кідд закохалася в іншого чоловіка. "Ми просто розійшлися, і ніхто з нас нічого не міг із цим вдіяти", — сказав тоді Шенд Кідд. Вони розлучилися 1969 року.

Джон Спенсер і Френсіс Шенд Кідд Фото: Getty Images

Батько отримав одноосібну опіку над своїми дітьми. Старші сестри Діани Сара і Джейн поїхали вчитися в школу-інтернат, а вона з молодшим братом на той момент жили в Олторпі.

Їхня мати вийшла заміж за Пітера Шенда Кідда 1969 року, бізнесмена з Австралії. Вони прожили в шлюбі 21 рік і розлучилися 1990 року.

Молодший брат Діани Чарльз, згадуючи своїх батьків, в інтерв'ю журналістам 2020 року повідомив: "У нас із Діаною були дві старші сестри, які були в школі, тому ми з нею дуже багато часу проводили разом. Наш батько був тихою і постійною людиною, джерелом любові, але наша мати не була створена для материнства. Не її вина, що вона не змогла цього зробити. Вона була закохана в когось іншого".

Другий шлюб Джона Спенсера

У 1976 році Спенсер одружився з Рейн МакКоркодейл, не сказавши про це своїм дітям. За інформацією журналістів, коли Діана дізналася про це, вона так засмутилася, що вдарила батька по обличчю.

Джон Спенсер зі своєю другою дружиною Рейн МакКоркодейл Фото: Getty Images

Весілля Діани і Чарльза

Коли 1981 року Діана виходила заміж за тодішнього принца Чарльза, Спенсер вів свою доньку під вінець. За три роки до весілля він переніс інсульт, через який у нього виникли проблеми з рівновагою.

Джон Спенсер веде під вінець свою доньку Діану Фото: Getty Images

"Іноді мені хочеться, щоб вона вийшла заміж за звичайного хлопця, щоб я міг жити з дочкою і моїм зятем тут", — сказав Спенсер після заручин Діани, маючи на увазі свій будинок в Олторпі.

У наступні роки Спенсер зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. У березні 1992 року його госпіталізували з пневмонією. Пізніше він переніс серцевий напад і помер у віці 68 років.

Стосунки принцеси Діани з матір'ю

У Діани були складні стосунки з матір'ю. Після весілля Діани і Чарльза вони дуже посварилися.

Мати принцеси Діани Фото: Getty Images

"Моя мати жахливо підвела мене з весіллям. Вона продовжувала плакати... говорила, що не може впоратися з тиском. Після цього я не розмовляла з нею три або чотири роки. Вона зводила мене з розуму... Це я була сильною, а вона весь час ридала", — розповіла принцеса біографу Ендрю Мортону. Що ж стало причиною сварки невідомо.

Принцеса Діана зі своєю матір'ю Френсіс Шенд Кідд Фото: Getty Images

В останні кілька місяців життя Діани Шенд Кідд писала доньці листи, але вони поверталися нерозпечатаними. Френсіс померла у своєму будинку в Шотландії 3 червня 2004 року. На похороні в римо-католицькому соборі в Обані 10 червня були присутні діти, сестра й онуки покійної, включно з принцами Вільямом і Гаррі. Принц Чарльз не приїхав.