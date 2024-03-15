Як зробити руки молодшими в домашніх умовах: 7 порад від дерматологів

Руки — першими видають ваш вік, тому важливо піклуватися про ніжну шкіру, щоб на довше зберегти її молодість і красу. Дерматологи назвали кілька способів повернути час назад та омолодити руки.

Руки — це та частина тіла, про яку часто забувають, особливо це стосується захисту від сонця. Крім зморшок і пошкоджень від сонця, з віком шкіра також стоншується і втрачає пружність, внаслідок чого вени на тильній стороні рук стають більш помітними. "Легко забути, що наші руки так само видно зовнішньому світу, як і наші обличчя, але, доклавши певних зусиль для догляду за руками, ми можемо гарантувати, що вони не видадуть ваш вік", — каже доктор Джоді Логерфо. Про те, як зробити руки молодшими, пише For Women.

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"Найголовніша причина, з якої наші руки видають наш вік, — це результат незахищеного перебування на сонці", — каже Логерфо. "УФ-випромінювання призводить до фотостаріння рук так само, як і обличчя, зі зморшками, втратою об'єму, сухістю та шорсткістю, видимими венами, ластовинням і сонячними плямами, легкими синцями та передраковими або раковими новоутвореннями", — додає вона. Як же в домашніх умовах повернути коді рук молодість і красу?

Використовуйте антивікові сироватки

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Антивікові сироватки, що містять ретинол, вітамін С, ніацинамід, гліколеву та гіалуронову кислоту можуть творити дива для рук. "Наносьте їх на тильну сторону рук так само, як на обличчя", — радить дерматолог Еріка Лурен.

Зволожуйте щодня

Ніколи не пізно почати зволожувати шкіру. Це не тільки може запобігти старінню в майбутньому, а й повернути назад частину вже завданої шкоди. Після нанесення сироватки нанесіть насичений нічний крем або лосьйон, що містить кераміди, "бо він діє як природний розчин між цеглинками клітин нашої шкіри, зберігаючи їх неушкодженими та зволоженими", — каже Лурен. Крім того, шукайте креми з такими інгредієнтами, як гіалуронова кислота, гліцерин або олія ши, щоб шкіра залишалася зволоженою та еластичною. Оскільки ми часто миємо руки, найкраще робити це перед сном, щоб крем встиг увібратися.

Наносьте сонцезахисний крем

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Захист від сонця, включно із сонцезахисними кремами та захисним одягом, є першою лінією захисту рук від фотостаріння. "Не забувайте щодня, навіть у похмурі дні, наносити сонцезахисний крем широкого спектра дії (SPF 30 або вище) на обличчя, шию і руки", — радить доктор Логерфо.

Видаляйте омертвілі клітини шкіри

Регулярно відлущуйте руки, щоб видалити змертвілі клітини шкіри та зробити її більш свіжою й гладкою. "Ви можете використовувати ніжні скраби або хімічні засоби для відлущування, що містять альфа-гідроксикислоти (AHA) або бета-гідроксикислоти (BHA)", — каже Лурен.

Одягайте рукавички

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Намагайтеся надягати гумові рукавички, щоб захистити руки від агресивних хімікатів, мийних засобів та гарячої води під час роботи по дому. Також слід обов'язково носити рукавички в холодну пору року, щоб зберегти ніжну шкіру рук.

Уникайте зневоднення

"Пийте багато води протягом дня, щоб шкіра залишалася зволоженою зсередини", — радить Люрен. Ці вісім склянок води на день допоможуть вашим рукам виглядати молодими та здоровими.

Робіть масаж

Масаж після манікюру здається зовсім не обов'язковою опцією, проте це не так. Регулярний масаж рук стимулює кровообіг, сприяє лімфодренажу та покращує загальний вигляд рук.

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Раніше Фокус писав про те, що дерматолог дала 5 порад, які збережуть молодість шкіри.

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