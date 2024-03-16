За вісім днів до весілля: у бою загинув молодий кінооператор Олесь Самчук (фото)

Кінооператор Олесь Самчук запланував своє весілля на 19 березня, однак загинув за тиждень до важливої події.

Захищаючи Україну на фронті під час бою на донецькому напрямку (поблизу Кремінної) проти окупантів загинув 22-річний кінооператор та військовослужбовець Олесь Самчук. Подія трапилася у понеділок, 11 березня, про це повідомили на сторінці Національної спілки кінематографів України в Фейсбук.

За попередню версію, під час бойового завдання його групу накрили КАБами. У результаті Олесь отримав поранення та загинув.

Відомо, що у 2022 році хлопець з Рівного закінчив київський вищий навчальний заклад імені Т. Г. Шевченка, де отримав спеціальність "Кіно та кінооператорство". Після закінчення навчання він добровільно пішов служити в армію та вступив у 12 бригаду "Азову". Служив у аеророзвідці.

"11.03.2024 під час ворожого обстрілу КАБами на Донецькому напрямку загинув оператор у віці 22 роки, рівнянин ОЛЕСЬ САМЧУК "Каркаде". Добровольцем пішов на війну у 12 бригаду "Азова". Служив у аеророзвідці. Закінчив минулого року національний університет Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Кіно та кінооператорство". Через тиждень Олесь мав прийти на ротацію та одружитись з коханою дівчиною. На 19 березня було заплановано його весілля. Втрачений Код Nації. Вічна Пам'ять і Слава Герою. Низький уклін за захист. См&&ть усім ворогам!" — написала Ніна Уденко.

Фото: https://www.facebook.com/oles.samchuk

Молодик з позивним "Каркаде", який він сам обрав в честь першої збірки маминих віршів. Його мама Вікторія померла 7 років тому, однак Олесь наскільки любив її, що навіть після смерті писав їй листи.

Фото: https://www.facebook.com/oles.samchuk

Вже 19 березня у Олеся та його дівчини було заплановане весілля. Хлопець мав приїхати на ротацію і одружитися з коханою, але його життя обірвалося.

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