Ковпак, мітла і Таро: як живе професійна відьма з Великої Британії (фото)

Сьогодні Керолайн Трумен є верховною жрицею відьомського клану і навчає молодих відьом. Вона також ворожить і читає заклинання за гроші.

49-річна Керолайн Турмейн з англійського Нортумберленда — професійна відьма, яка почала займатися чаклунством із 16 років, а вперше захопилася "потойбічним" ще в три роки й тоді ж визначилася, ким стане в майбутньому. Сьогодні вона — успішна у своїй сфері, а як прийшла до цього, Керолайн розповіла в бесіді з Metro.

За словами жінки, коли вона була маленькою, її родина жила на Кіпрі, де батько дівчинки служив у ВПС. Там не було доступу до мультфільмів чи шоу про відьом, проте Керолайн уже тоді почала вдягати відьомський ковпак та уявляти, що літає на мітлі.

Ще в три роки майбутня відьма гралася з мітлою. З віком захоплення не минуло

Ставши підлітком, вона жадібно читала книги про Мерліна і Моргану Ле Фей, відьму з легенд про короля Артура.

"Насправді я виросла в католицькій церкві та ходила до недільної школи, тож я не походила з сім'ї хіпі чи альтернативної сім'ї. Але навіть у 14 років мій священик обійняв мене і просто сказав: "Це не для тебе, мила". Я запитувала його, наприклад, чому ми спалюємо відьом? І чому ми так жахливо ставилися до людей, які робили альтернативні речі? Для мене це не мало сенсу", — згадує вона.

У 16 років дівчина вперше почала займатися чаклунством по-справжньому.

Керолайн займається чаклунством із 16 років Фото: Carolyn Turmaine/Facebook

"У мене є куля для ворожіння — кришталева куля — на яку ви дивитеся, щоб налаштуватися на свою інтуїцію. Я захопилася читанням Таро і літературою про сучасне чаклунство. Я читала карти Таро своїм друзям і родині та бавилася заклинаннями — але, чесно кажучи, я не знала, що роблю", — продовжує свою розповідь героїня.

Коли з'явився Facebook, перед Керолайн розкрилися нові горизонти, бо вона зустріла чимало однодумців.

Шлях до вершини кар'єри

У 2012-му Керолайн познайомилася з верховними жерцем і жрицею традиційного вікканського ковена, сучасної язичницької чаклунської групи, яка складалася приблизно з десяти осіб, які зустрічалися, щоб визначити наміри на своє життя, виголосити "заклинання" і дізнатися про ритуали ковена.

"Я дуже нервувала перед поїздкою. Я почала з участі у "відкритому ритуалі" (до якого може приєднатися будь-який представник громадськості) на пляжі в Бродстерсі, Кент. Я нічого не знала, і члени ковена показали мені, як відкривати священне коло, завжди рухаючись за годинниковою стрілкою. Пам'ятаю, було дуже тепло, але я була рада, що одягла свій перший плащ (традиційне ритуальне вбрання). Коли всі були на своїх місцях, верховна жриця пройшла повз нас, оспівуючи, і я була загіпнотизована. Вона стала для мене неземною. Відтоді я мало що пам'ятаю про сам ритуал, я просто пам'ятаю, що була дуже схвильована і перебувала на вищому рівні. Це було духовно", — зізнається Керолайн, додавши, що після ритуалу вона відчула себе набагато спокійнішою.

Наступним кроком дівчини стало приєднання до клану, в якому існує дуже сувора ієрархія.

"Ви приходите на базовий рівень навчання. Якщо ви вирішите залишитися, ви станете тим, кого ми називаємо неофітом — новачком. Вивчаючи традиції, ритуали та історію, ви наближаєтеся до свого першого ступеня. У міру того як твої знання розширюються, ти досягаєш рівня вищої жриці, де я зараз і перебуваю. Частина моєї посвяти в перший ступінь полягала в тому, щоб навчити верховну жрицю і верховного жерця того, чого вони ще не знали. Я показав їм, як намалювати пентакль, що зображає подорож людського духу. Кожна з цих фаз людського розвитку представлена точкою на пентаклях", — пояснила вона.

У клані Керолайн є як чоловіки, так і жінки, але деякі клани складаються тільки з жінок або тільки з чоловіків. Вікка заснована на природі. Ця язичницька система вірувань з'явилася понад сто років тому, а її засновником вважається Джеральд Гарднер, який народився 1884 року в Ліверпулі. Він подорожував світом, цікавлячись окультизмом. За словами Керолайн, він заснував центр фольклорних досліджень у Дорсеті.

Карти Таро — один із головних інструментів відьми Фото: Carolyn Turmaine/Facebook

"Віккани поклоняються природі, це чудова і ніжна система — про втілення того життя, яке ви хочете, про відновлення своєї сили і допомогу іншим. Наш ковен — гарднеріанські відьми. Здебільшого ми зустрічаємо кожну повню в ритуалі й використовуємо кристали, пахощі, олії та відвари, трави та інші кухонні матеріали. Ми хочемо поліпшити свої навички та інтуїцію і посилаємо зцілювальні вібрації людям, яких ми знаємо, а також усьому світу, щоб допомогти зцілити світ загалом".

Керолайн каже, що шабаші в їхньому оточенні — не рідкість, але найчастіше вони проводяться на закритих церемоніях.

Монетизація здібностей

Зайнявши своє місце у відьомській ієрархії, Керолайн почала монетизувати свої навички. За Zoom вона навчає молодших відьом, робить розклади Таро і пише власні заклинання. Крім того Турмейн влаштовує лекції в місцевій кав'ярні.

Керолайн створила невеликий бізнес під назвою Funky Wytch, де вона проводить сеанси медіації, звукові ванни, уроки ароматерапії та читання.

"Я думаю, що потрібно бути трохи екстрасенсом, щоб читати Таро. Моя мама дуже переживала, коли я була маленькою, коли ми зустрічали її друзів. Я б розповіла їм дещо про їхніх померлих родичів, чого ніхто не міг знати", — сміється вона.

У неї навіть є своє пояснення тому, чому останнім часом послуги відьом, ворожок і тарологів стали дуже популярними:

"Ми більше не живемо в християнському суспільстві. Тепер доктрини немає, і вона дала людям свободу випробувати свій власний шлях, свою власну духовність. Коли я розповідаю людям, чим займаюся, вони здебільшого цікавляться цим, а не налякані. Думаю, вони вважають мене трохи ексцентричною".

Раніше Фокус писав, скільки людей стратили під час полювання на відьом у Салемі.