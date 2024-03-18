Дієта для вагітних: 6 популярних фруктів, які знаходяться під забороною

Правильне харчування під час вагітності надзвичайно важливе, адже від нього залежить не тільки самопочуття жінки, а й здоров'я та розвиток малюка. Дізнайтеся, які фрукти варто виключити під час вагітності, та чому.

Крім фастфуду й оброблених продуктів, під час вагітності варто уникати також певних фруктів. Збалансоване харчування важливе як для здоров'я як матері, так і дитини, що розвивається. Хоча більшість фруктів безпечні, деякі з них вагітним жінкам слід вживати помірно, щоб уникнути побічних ефектів. Ось кілька фруктів, від яких слід відмовитися під час виношування дитини. Про це пише Only My Health.

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Папайя

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"Хоча стигла папайя в помірних кількостях зазвичай вважається безпечною, незріла або напівдозріла папайя містить латекс, який може спричинити перейми та призвести до ранніх пологів", — каже дієтолог Сваті. "Рекомендується проконсультуватися з лікарем, перш ніж включати папайю у свій раціон під час вагітності",

Ананас

За словами доктора Сваті, ананас містить фермент бромелайн, який у великих кількостях може розм'якшити шийку матки і призвести до переймів.

Виноград

Фото: Freepik

Виноград, особливо свіжий, може становити небезпеку задухи. Крім того, деякі експерти в галузі харчування радять уникати надмірного вживання винограду через потенційний ризик залишків пестицидів. Ретельне миття винограду і вибір органічних сортів можуть пом'якшити ці проблеми.

Кавун

Журнал харчування та обміну речовин каже, що жінкам із діабетом або гестаційним діабетом слід уникати вживання великих порцій кавуна. Через високий вміст води вживання кавунів у великих кількостях може призвести до посилених позивів до сечовипускання, що потенційно може викликати дискомфорт, особливо в нічний час.

Консервовані фрукти в сиропі

Консервовані фрукти в сиропі містять доданий цукор і консерванти. Вибирайте свіжі або заморожені фрукти без додавання цукру, щоб дотримуватися більш здорового способу життя під час вагітності.

Маракуйя

Фото: Freepik

Хоча маракуйя багата на вітаміни та антиоксиданти, вона має високий рівень кислотності. Деякі жінки можуть виявити, що кислі фрукти викликають печію або дискомфорт у шлунку під час вагітності. У цьому разі найкраще вживати маракуйю в помірних кількостях.

Джекфрут

Джекфрут — унікальний тропічний фрукт, що за текстурою нагадує м'ясо. Хоча в помірних кількостях він, як правило, безпечний, деякі вагітні жінки можуть відчувати дискомфорт у ШКТ через високий вміст клітковини.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо — поживний фрукт і чудове джерело корисних жирів. Однак він дуже калорійний, а надмірне споживання калорій небажане під час вагітності. Тому рекомендується включати його до складу збалансованої дієти в помірній кількості

Вагітним жінкам важливо проконсультуватися зі своїм лікарем або дієтологом, щоб переконатися, що їхній раціон харчування відповідає їхнім індивідуальним потребам щодо здоров'я. Хоча ці фрукти можуть спричиняти потенційні проблеми в певних ситуаціях, багато хто з них все ж можна вживати в помірних кількостях як частину повноцінної збалансованої дієти.

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Раніше Фокус писав про те, що фрукти містять багато фруктози, що може призвести до проблем із травленням, особливо якщо вживати їх увечері.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.