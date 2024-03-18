18 березня 2024 року: Кирила Єрусалимського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна позичати продукти та одяг і стригти волосся. Уже прилетіли лебеді — навесні буде мало дощів.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського, який був єрусалимським патріархом і славився як поборник істинної віри від брехні.
Що не можна робити 18 березня:
- позичати продукти та одяг;
- стригти волосся і нігті.
- ходити в гості;
- здійснювати великі покупки.
Народні прикмети та повір'я:
- розпустилися квіти — квітень буде теплим;
- ще не розтанув сніг — чекайте на гарний приплід худоби;
- уже є комарі — до теплої та сонячної погоди;
- прилетіли лебеді — навесні буде мало дощів.
День ангела святкують:
Данило, Кирило, Едуард, Наталія.
Народилися сьогодні:
1952 рік — Юрій Винничук, український письменник, журналіст, редактор;
1989 рік — Лілі Коллінз, англо-американська актриса і фотомодель, головна героїня серіалу "Емілі в Парижі".
Також цього дня:
1662 рік — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт (карета на вісім місць);
1913 рік — у Львові створили військове товариство "Січові стрільці";
1946 рік — у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк";
2004 рік — Верховна Рада ухвалила Цивільний процесуальний кодекс України;
2014 рік — незаконна анексія Криму Росією.