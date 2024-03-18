Євген Клопотенко озвучив суму гонорару, яку він отримав за перемогу в "МастерШеф" (відео)

Євген Клопотенко вперше розповів про хитрощі до яких йому довелося вдатися напередодні фіналу та зізнався, як два місяці жив у постійному стресі через травлю конкурентів.

35-річний український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вперше розповів, скільки йому заплатили за перемогу на кулінарному шоу "МастерШеф". Подробицями участі в проєкт Клопотенко поділився в інтерв’ю ютуб-каналу "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Зокрема, Євген Клопотенко брав участь у кулінарному шоу у 2015 році, в якому став переможцем. Однак, як з’ясувалося, у результаті шеф-кухар не отримав традиційного кубка, як всі учасники. Крім цього, Євген Клопотенко єдиний з переможців конкурсу, якому виплатили найменший гонорар за перемогу.

"Зазвичай переможці МастерШефа вони отримують такий символ — це кубок. Я єдина людина, можливо, ще з дитячого хтось, яка не отримала цього кубку. У мене немає того кубка. Бо, у той рік, це 2015 рік, революції і всіх подій, яких ми знаємо у нашій державі, весь бюджет урізали. Всі отримували по 500 тисяч по 1 мільйону, переможці, я отримав 200 тисяч, а це ще з урахуванням податків, це 180 тисяч і 120 з яких я витратив в школі. В принципі спрацював в нуль. І кубку не дали. Тому зараз те, що я розкажу можливо могли б у мене забрати кубок, але в мене його немає",- зізнався Клопотенко.

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6:13 МастерШеф - це дракон

Потім шеф-кухар розповів, як йому 2 місяці довелося жити в суцільному стресі, оскільки він посварився з усіма учасниками сезону.

"У мене було 2 місяці пекла, коли тебе всі ненавидять, коли всі на тебе кричать, всі тебе проклинають. Мені треба було в цьому стресі вижити", — сказав Клопотенко.

Як з’ясувалося, на початку зйомок Євген опинився у колі людей, в групці з 8 осіб, які не гласно, домовилися працювати разом, щоб дійти до півфіналу, однак, там же Євген познайомився ще з одним кухарем, з яким він почав товаришувати. Після одного із конкурсів цього товариша ледь не вигнали, саме тому Клопотенко опинився перед вибором — друг, чи команда з 7 людей, з якими він мав домовленості. У результаті він обрав друга. Після цього вся команда назвала його "зрадником" та самоорганізувалася проти нього. Однак попри тиск з боку конкурентів, Євген все ж дійшов до фіналу.

Крім цього, Клопотенко зізнався, що напередодні фіналу не спав всю ніч, і поки його суперниці переглядали випуски шоу, він потайки вибрався з готелю і готував всю ніч стратегію приготування фінальної страви.

Нагадаємо, раніше ми писали, Євген Клопотенко показав рідкісні знімки з сім'єю з дитинства та юності. Крім цього, Фокус писав, Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від армії.