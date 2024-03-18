Королівське виховання: які слова заборонено вимовляти няні Джорджа, Шарлотти і Луї (фото)

За трьома дітьми принца і принцеси Уельських доглядає няня Марія Борралло. Вона навчалася в знаменитому Норланд-коледжі в Баті.

До принців Джорджа, Луї та принцеси Шарлотти ніколи не ставилися так, як до більшості інших дітей. Народження в королівській сім'ї приносить із собою привілеї і можливості, яких ніколи не буде у більшості інших дітей, а також, звичайно ж, обов'язки. Однією з таких переваг зазвичай є присутність няні, яка допомагає з доглядом, особливо поки батьки перебувають у від'їзді у справах, повідомляє Мirror.

Принц Вільям і Кейт, коли первістку принцу Джорджу було всього вісім місяців, найняли одну з найкращих нянь у світі.

Марія Борралло — няня принців Джорджа, Луї та принцеси Шарлотти Фото: Getty Images

Марія Борралло стала щасливою жінкою, яку вони обрали на цю роль. Вона навчалася в престижному Норландському коледжі в Баті, який спеціалізується на навчанні догляду за дітьми. Нянями їх наймають знаменитості та члени королівської сім'ї по всьому світу. За принцами Вільямом і принцом Гаррі, серед інших, у дитинстві доглядала няня теж із Норланда, тому для Вільяма і Кейт це був очевидний вибір.

Няня Марія Борралло з королівською родиною Фото: Getty Images

Норланд відомий своєю суворою підготовкою, і крім навчання таким навичкам, як самооборона і безпечне водіння, їх вчать ніколи не говорити певних слів у присутності дітей, про яких вони піклуються. Її вчили ніколи не вимовляти жаргонних слів у присутності дітей, які перебувають під її опікою.

Письменниця Луїзи Херен, яка провела рік у Норландському коледжі, розповіла журналістам, що там вчать ніколи не називати королівських дітей "дітьми". Натомість до них слід звертатися на ім'я: "Слово "дитина" заборонено. Це знак поваги до дітей як до особистості".

Веб-сайт Norland визнає це і заявляє: "Усіх нянь Norland вчать гнучкого підходу до своєї практики, що означає, що вони працюють, щоб виховувати ваших дітей так, як ви хочете, відповідно до стандартів передової практики".

Говорячи про Марію Борралло, письменниця зазначила, що вона відома своїм серйозним підходом до догляду за дітьми: "Не буде жодного безладу... не може бути ні плачу, ні жахливих двійок, ні істерик. Марія готуватиме молодих людей до всіх королівських заходів, щоб вони знали, що відбувається і що від них очікують".

У коледжі вчать, що діти мають лягати спати о 19:00. У будь-яку погоду вони мають багато гратися на свіжому повітрі, кататися на велосипеді, возитися з собаками і, можливо, працювати в саду.

"Норланд дуже любить навчати дітей через гру. Якщо погода зіпсується, вони все одно вийдуть на вулицю. Волога погода — це просто потрібно вдягнути правильний одяг", — наголосила Луїза. На її думку, Марія, яка живе з сім'єю Вельсів і супроводжує їх у поїздках, дуже сувора няня, але принцеса Кейт і принц Вільям завжди можуть висловити свою думку про те, як виховувати їхніх трьох дітей.

Нагадаємо, 13 березня Фокус писав про те, чому королівська сім'я не показує принцесу Уельську. Уже два місяці принцеса Уельська Кейт не з'являється на публіці.