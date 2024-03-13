А чи є Кейт? Чому королівська сім'я не показує принцесу Уельську

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Уже два місяці принцеса Уельська Кейт не з'являється на публіці. Представники королівської сім'ї повідомили, що вона перенесла операцію на черевній порожнині і тепер відновлюється в колі сім'ї, а до своїх обов'язків вона приступить не раніше, ніж наприкінці березня.

Можливо, в історію з операцією продовжували б вірити й надалі, якби Велику Британію буквально не сколихнула історія з сімейним портретом Кейт та її дітей до Дня матері, який був опублікований 10 березня. Особливо уважні запідозрили, що знімок відредагували, а найбільш скрупульозні нарахували на ньому загалом 16 правок.

Запитання щодо автентичності знімка не змусили себе чекати, як і нові теорії з приводу того, чому Букінгемський палац приховує Кейт від публіки.

Олії у вогонь підлила історія зі ще одним знімком, зробленим папараці, де принц Вільям з дружиною від'їжджають від Віндзорського замку після скандалу з портретом, який вже вирував, і Кетрін відвернулася від камери до вікна.

Тепер питання викликала стіна будівлі, яка потрапила в кадр. Річ у тім, що кладка поза авто і кладка, яку видно у вікно, — це дві різні кладки, що може вказувати на фотошоп і спробу вбудувати принцесу в зображення.

Зайвим буде говорити, що черговий ляп зі знімком ще більше підігрів і без того розбурхане суспільство, яке вже буквально вимагає дати правдиву інформацію про стан Кейт.

Згідно з інформацією ЗМІ, Кейт особисто вибачилася за невдалий фотошоп сімейного знімка, пояснивши це тим, що хотіла, щоб її діти мали найкращий вигляд. Однак ситуацію це не врятувало, і принцеса продовжує залишатися під прицілом критики. І справа тут, найімовірніше, не в фото, а в тому, що публіці знову не показали Кетрін.

По-хорошому, знизити градус скандалу і хвилі теорій змови могло б стандартне відеозвернення Кетрін до своїх шанувальників. Наприклад, пандемія коронавірусу і самоізоляція абсолютно не заважали їй проводити онлайн-зустрічі та записувати звернення. Але Кейт мовчить, як мовчать і Букінгемський із Кенсингтонським палаци, обмежуючись лише шаблонними відписками про те, що принцеса Уельська "добре відновлюється".

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На тлі чуток і збурень приховування Кейт починає викликати дедалі більше й більше логічних запитань: а який її стан насправді? Чому після стандартної смугової операції з доволі швидким відновлювальним періодом молоду жінку ховають уже два місяці?

У мережі вже припускають, що у неї міг трапитися інсульт, або ж ідеться зовсім не про просте хірургічне втручання, а про лікування онкології. У цю канву лягає поспішний коментар хірурга-онколога Шашанка Гурджара, який спростував чутки про рак у майбутньої королеви, але сказав, що повне відновлення Кейт може зайняти до дев'яти місяців.

Від народної любові, якою користується Кетрін, до ненависті, спровокованої обманом, — один крок. І якщо королівський двір і далі приховуватиме принцесу Уельську, навіть її довгоочікуваний вихід наприкінці березня, якщо він таки відбудеться, може обернутися непередбачуваними наслідками.