Помер сценарист культового фільму "Король говорить": як це сталося (фото)

Девід Сайдлер помер під час своєї поїздки до Нової Зеландії. Це було його давнє місце для відпочинку, де сценарист займався своєю улюбленою справою — ловом риби.

Девід Сайдлер — оскароносний сценарист фільму "Король говорить" — помер у віці 86 років. Про це повідомило медіа The Hollywood Reporter.

Сценарист помер у суботу, 16 березня, під час поїздки Новою Зеландією, повідомив ЗМІ його менеджер Джефф Агассі.

"Девід був у тому місці, яке він любив найбільше на світі — в Новій Зеландії — і займався тим, що давало йому найбільший спокій — ловом риби. Якби у нього була така можливість, все було б саме так, як він би написав". ", — сказав він журналістам.

За його словами, Сайдлер, як і раніше, пристрасно захоплювався написанням сценаріїв і на момент смерті у нього в розробці було кілька документальних фільмів, міні-серіалів та художніх фільмів.

Що відомо про Девіда Сайдлера

Народжений у Лондоні сценарист, який заїкався, представив на великому екрані правдиву історію про те, як король Георг VI подолав дефект промови. У фільмі 2010 року головну роль зіграв Колін Ферт, який також отримав премію Bafta та "Оскар" за найкращу чоловічу роль за роль короля.

Зайдлер також стояв за сценічною адаптацією цього фільму, прем'єра якого відбулася у Вест-Енді у 2012 році.

Свій "Оскар" 2011 року він присвятив "всім заїкаючим у всьому світі" і тоді подякував королеві за те, що вона "не посадила мене в Тауер за використання слова на букву F".

Зайдлер народився 1937 року і переїхав до США у перші дні Другої світової війни. Він навчався у Корнельському університеті, де дружив із американським письменником Томасом Пінчоном.

За даними LA Times, ранні виступи Сайдлера у сфері розваг включали написання перекладів японських фільмів про монстрів, а на телебаченні він прорвався з серіалом 1960-х років "Пригоди морських бризок". За свою кар'єру Сайдлер написав і інші сценарії, у тому числі до анімаційних дитячих мюзиклів "Король і я", "У пошуках Камелота" та "Медлін: Загублена в Парижі".

Сайдлер отримав свою першу премію Гільдії письменників за біографічний фільм 1988 року "Онассіс: Найбагатша людина у світі" з Раулем Хулією в головній ролі в ролі грецького судноплавного магната Аристотеля Онассіса. Він також став співавтором комедійної драми Френсіса Форда Копполи 1988 року "Такер: Людина та її мрія".

Девід Сайдлер (п'ятий ліворуч) стоїть поруч із акторами на 68-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус" у готелі Beverly Hilton у січні 2011 року. Фото: Getty Images

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