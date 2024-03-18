"Стосунки на ножах", — тарологиня розповіла про стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

У пари, яка на всіх фото виглядає щасливою і гармонійною, насправді все далеко не так гладко. Швидше, все з точністю до навпаки, стверджує таролог.

Нещодавно в ЗМІ з'явилися чутки про те, що на тлі хвороби Кейт Міддлтон принц Вільям знову закрутив роман із сусідкою Роуз Генбері, маркізою Солмонделі, з якою у нього нібито вже був любовний зв'язок. Тарологиня Альона (Мадам Зідан) зробила розклад на стосунки принца і принцеси Уельських, і карти показали цікаві речі.

За її словами, у пари — нелегкі стосунки. Вона — людина широких поглядів, у неї є плани на майбутнє, але в цьому союзі все, що вона не робить, ніби присікається.

"Їхні стосунки побудовані на одних ножах. І ті картинки, які ми бачимо, коли вони тримаються за руки, посміхаються одне одному, насправді такими не є. Усе відбувається з точністю до навпаки", — зазначає Альона.

На публіці Кейт Міддлтон і принц Вільям виглядають турботливим подружжям Фото: Getty Images

Що стосується стосунків Кейт із королівською сім'єю, то карти говорять про те, що її могли використовувати просто для якихось цілей, наприклад, народження дітей.

"Вони (палац), найімовірніше, розглядають її хворобу як привід забрати від неї дітей", — каже таролог і тут же проводить аналогії з принцесою Діаною, яку теж позбавили дітей. Але якщо дружина Чарльза не приховувала на публіці своїх почуттів, то Кейт "поводиться ідеально", що викликає ще більше запитань, чому ж з нею так хочуть вчинити.

Кейт усе робить заради дітей: усе терпить, старається, але це все заради них. Принцеса готова на будь-який вибір, який пропонуватимуть, аби бути з дітьми. З Вільямом вона за розрахунком, чесно даючи йому це зрозуміти.

Що стосується Вільяма, то він, за розкладом, не хоче, щоб діти були з Кетрін. Карти кажуть, що хвороба Кейт може бути використана як один з інструментів, щоб здійснити ці плани.

Говорячи про ймовірні зради, таролог не виключає, що у принца є давня подруга, з розряду "вічних колишніх". Вони знайомі так давно, що новина про їхнє спілкування або стосунки для Кейт не буде новиною.

Характеризуючи шлюб принца Вільяма і Кейт Міддлтон, таролог, орієнтуючись на карти, каже, що обидва тримаються за нього штучно, і це союз штучний. Проте зараз Вільям підтримує хвору дружину емоційно, хоча ввечері в коло його спілкування можуть потрапляти інші дами.

Роуз Генбері (ліворуч) підозрюють у романі з принцом Вільямом Фото: Getty

За фактом, у майбутньому Кейт світить конфлікт щодо дітей.

"Якщо вона виживе або їй дадуть вижити, то будуть досить сильні конфлікти і зрада. Вона перебуває в зоні ураження, їй встромлять ніж у спину. Можливо, їй будуть тільки дозволяти бачитися з дітьми. Ці діти — надбання, цінний приз. І вони (палац) хочуть іншу жінку тримати біля них", — міркує Альона.

За її словами, небезпека Кейт для палацу в тому, що вона може зважитися піти з цього рабства, і дітей їй не віддадуть.

Раніше Фокус писав, як таролог пояснила зникнення Кейт Міддлтон.