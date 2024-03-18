Експерт пояснила, чому Кейт Міддлтон та її родина часто носять синій одяг (фото)

Елізабет Холмс вважає, що синій – фірмовий колір Кейт. Вся її сім'я також використовує той самий відтінок для публічних виступів та фотосесій.

Експерти моди Елізабет Холмс пояснила причину, через яку принцеса Уельська Кейт Міддлтон і її родина віддають перевагу синім кольорам одягу. Вона вважає, що такий колір тонко натякає на почуття патріотизму, повідомляє "Mirror".

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї також неодноразово були помічені на фотографіях у різних відтінках синього кольору. На думку експерта, така колірна координація була задумана і показала, що вони є єдиною родиною.

Сім'я принца Уельського Фото: Getty

Елізабет Холмс, автор бестселера New York Times "Її Королівська Високість: так багато думок про королівський стиль", сказала: "Королівська сім'я завжди дуже добре розуміє, яке послання посилає їхній одяг. Величезну частину їхньої публічної ролі можна побачити, як сказала королева Єлизавета II Перш ніж хтось дізнається, яку роботу вони виконують, яку справу підтримують або який захід відвідують, ми бачимо, у що вони одягнені. Вони це знають і дуже вміло цим користуються”.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Журналісти зазначають, що базова теорія кольору передбачає, що синій — це колір, який символізує спокій і відповідальність.

"Для державних службовців, які виховують майбутніх державних службовців, така естетична проекція, без сумніву, естетично приваблива: зрештою, монархія — це стабільна наступність. Крім того, носіння синього також тонко натякає на почуття патріотизму. Для Кейт синій — це колірний знак. Я думаю, варто взяти до уваги прихильність Кетрін до синього кольору. Вона носила всі відтінки синього, від ніжного і блідого до темно-синього", — зазначила Холмс.

Фото: Getty Images

У публікації також йдеться, що сім'я Уельсів — майстри оптики та передають тонкі послання у виразах осіб та одязі. Усі вони носять чорно-червоні маки у День пам'яті, а раніше Кейт Міддлтон "наділу українські кольори" у тонкому посланні підтримки нашої країни.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що подруга принцеси Діани розповіла, що Кейт Міддлтон принесли в жертву під час ритуалу. Існують різні версії щодо зникнення принцеси Уельської. Офіційно було заявлено, що Кейт Міддлтон з'явиться на публіці не раніше Великодня.

Крім цього, 16 березня, Фокус писав про найпопулярніші версії зникнення Кейт Міддлтон. Чутки про те, що з нею могло статися, поширюються по всьому світу.