Існують різні версії щодо зникнення принцеси Уельської. Офіційно було заявлено, що Кейт Міддлтон з'явиться на публіці не раніше Великодня.

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Принцеса Уельська не з'являлася на публіці після операції кілька місяців. А опубліковане у березні фото було відредаговано. Так що з чутки про те, що з нею могло статися, поширюються по всьому світу. Подруга принцеси Діани Крістіна Фіцджеральд повідомила свою моторошну версію зникнення Кейт Міддлтон, повідомляє сайт People's Voice Locals.

У публікації йдеться, що "принцесу Уельську Кейт Міддлтон було вбито внаслідок кривавого жертвопринесення ілюмінатів". Посилаючись на слова найкращої подруги принцеси Діани, стверджується, що "ритуальне вбивство давно планувалося як частину темних окультних традицій королівської родини".

Журналісти пишуть, що Крістіна Фіцджеральд вважає, що, "як і її подруга принцеса Діана, Міддлтон була ретельно обрана на роль жертви через її особистість та родовід".

Зазначається, що громадськість у Великій Британії та в усьому світі вимагає від королівської родини надати інформацію про Кейт Міддлтон, а Фіцджеральд закликає світ "усвідомити темну правду про люциферіанський будинок Віндзорів".

У публікації йдеться, що подруга Діани заявила, що особистість і родовід Міддлтон ідеально підходили для ролі "королівського ритуального жертвопринесення".

Журналісти видання звернули увагу на те, що минуло понад 80 днів з того часу, як Міддлтон востаннє бачили на публіці. А нещодавно виник скандал із останнім опублікованим знімком принцеси Уельської. Багато хто вважав його відфотошопленою підробкою. Після з'явилося повідомлення від імені Кейт Міддлтон, яка визнала, що фото справді було відредаговано. "Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з редагуванням", — написала принцеса. Вона також вибачилася за "плутанину, спричинену сімейною фотографією".

Ті шанувальники королівської родини, які не налаштовані шукати каверзу в довгій відсутності Кейт Міддлтон на публіці, налаштовані почекати до Великодня. Адже саме тоді, як було оголошено раніше, принцеса Уельська повернеться до своїх обов'язків.

Однак "прихильники змови" вважають, що королівську родину загнали в кут і вони намагаються приховати злочин.

"За словами Фіцджеральд, король Чарльз і члени королівської родини розуміють, що не можуть повторити той же трюк, який вони проробили з принцесою Діаною, яка заздалегідь знала, що її життя перебуває в серйозній небезпеці. Часи змінилися після смерті Діани і люди прокидаються. Британська корона не витримала б ще одного ритуального жертвопринесення...", — йдеться у публікації.

Проте, 18 березня повідомлялося, що Кейт Міддлтон та принц Вільям разом відвідали фермерський ринок. Під час появи пари на ринку жодних фото зроблено не було. Це пов'язують із проханням принца та принцеси Уельських про конфіденційність.