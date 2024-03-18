Проблеми зі здоров'ям Кейт і Чарльза ІІІ зблизили принца Вільяма і королеву Каміллу, — експерт

Королівський експерт Дженні Бонд вважає, що проблеми зі здоров'ям Кейт Міддлтон і короля Великої Британії сприяли поліпшенню стосунків між принцом Вільямом і його мачухою.

Королівська сім'я пережила кілька важких місяців через численні проблеми зі здоров'ям, але захворювання Кейт Міддлтон і короля Чарльза ІІІ допомогли створити міцний союз між їхніми партнерами, принцом Уельським і королевою Каміллою. Так вважає експертка Дженні Бонд, повідомляє Мirror.

За її словами, принц Вільям і королева Камілла "ближчі, ніж будь-коли", оскільки обидва беруть на себе додаткові обов'язки. Це сталося після того, як у Чарльза діагностували рак, а Кейт пройшла операцію на черевній порожнині. Зараз обидва доглядають і піклуються про своїх половинок.

Поліпшення стосунків між принцом Вільямом і його мачухою були дуже помітні під час відвідування служби у Вестмінстерському абатстві на честь Дня Співдружності 11 березня, де королева-консорт замінила свого чоловіка. І Кейт, і Чарльз не змогли бути присутніми на цьому заході. Однак 75-річний монарх звернувся з відеозверненням до народу, підкресливши важливість єдності.

Дженні пояснила, що не дивно, що Вільям і Камілла продемонстрували єдність. Того дня вони були "зобов'язані" перебувати в "набагато тіснішому контакті". На заході принц мило привітався з королевою, а потім поцілував її в обидві щоки. Вони посміхалися і базікали, стоячи пліч-о-пліч, перед виконанням державного гімну.

"Нещодавні події, вочевидь, значно зблизили Вільяма і Каміллу. Їх залишили майже в буквальному сенсі няньчити Корону, поки король і принцеса одужують. Їхні команди будуть тісніше співпрацювати, щоб координувати свою роботу і висвітлювати заплановані події", — зазначила Бонд.

Експертка також припустила, що принц Уельський і королева Камілла могли надати один одному свого роду емоційну підтримку: "Крім ділового боку, я впевнена, що вони також надали один одному емоційну допомогу. Обидва були так стурбовані цими несподіваними проблемами зі здоров'ям (Кейт Міддлтон і Чарльза ІІІ — ред.), і я думаю, вони ділилися своїми побоюваннями один з одним".

Нагадаємо, 18 березня Фокус писав, чому Кейт Міддлтон і її сім'я часто носять синій одяг. Елізабет Холмс вважає, що синій — фірмовий колір Кейт. Вся її сім'я також використовує один і той самий відтінок для публічних виступів і фотосесій.