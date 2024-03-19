"Плануємо партнерські пологи": вагітна Джамала розповіла, де народжуватиме (відео)

Співачка не поїде народжувати свою третю дитину за кордон. Крім того, Джамала хоче, щоб на пологах був присутній її чоловік Бекір, як це і було, коли народжувалися її старші сини.

Українська співачка Джамала розповіла, у якій країні планує народжувати. Про це йшлося в інтерв'ю, яке вона дала медійникам "Люкс ФМ".

За словами артистки, її дитина з'явиться на світ в Україні. Це — обдумане і спільне рішення Джамали та її чоловіка — бізнесмена Бекіра Сулейманова. Ба більше, пара хоче зробити пологи партнерськими.

"Так, думаю, буду народжувати вдома в Україні. Плануємо партнерські пологи. Ми робили це вперше, вдруге і сподіваюся, що буде і втретє", — сказала Джамала.

Джамала також торкнулася того, як війна в Україні вплинула на її сім'ю. Зокрема — на стосунки з чоловіком. Співачка зазначила, що в неї, як і в багатьох українців, у сім'ї не все бездоганно. Але вона докладає великих зусиль, щоб знаходити з чоловіком компроміс. Зближує подружжя спільна діяльність: Джамала і Бекір багато часу проводять у поїздках і займаються збором коштів для України.

"На моєму чоловікові перевірити, звідки ця організація, чи чесна вона. Тобто в нього додатковий стрес у вигляді менеджменту і не просто бути моїм чоловіком. Тому я намагаюся підтримувати його, а він — мене", — деталізувала артистка.

Джамала уточнила, що саме спільна діяльність і гнучкість зміцнили її стосунки з коханою людиною в цей непростий період.

Наприкінці лютого ми писали про те, що Джамала стала героїнею документальної стрічки та розповіла, як пережила перші дні війни. У фільмі використано фотографії та відеокадри, на яких Джамала зображена на вулицях Києва, на сцені та зі своїми дітьми. Сама співачка вважає, що стрічка — не про неї, а про всіх українців, у домівки яких прийшла війна.

А на початку року Джамала показала своїх двох синів, які підросли. Емір-Рахман і Селім-Гірай приміряли вишиванки. Їхня зіркова мама подякувала шанувальникам за підтримку у 2023 році.