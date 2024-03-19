Варення: Шакіра спростувала чутки про те, як вона виявила зради Жерара Піке

Після розриву пари у 2022 року стало відомо про зради футболіста. Повідомлялося, що саме банка варення "здала" Піке.

47-річна колумбійська співачка Шакіра зізналася, що це "неправда", що кінець її 11-річних стосунків із давнім партнером Жераром Піке, 37, стався після того, як вона виявила відкриту банку полуничного варення, яке в їхньому домі любила лише артистка. Про це пише Sunday Times.

Зірка сцени та іспанський футболіст розійшлися в червні 2022 року. Вони є батьками двох синів: Мілана, 11 років, і Саші, 9 років.

Після розриву зі співачкою Піке закрутив роман зі студенткою Кларою Чіа Марті. Повідомлялося, що з нею він і зраджував колишню кохану.

Жерар Піке та Шакіра Фото: Getty Images

Додатковими припущеннями про інцидент із джемом став музичний кліп на сингл колумбійської співачки Te Felicito, спільний з Рау Алехандро, у квітні 2022 року.

У відео Шакіра нишпорила у своєму холодильнику, що викликало припущення щодо потенційних натяків, які вона робила перед закінченням своїх стосунків з Піке.

Кліп Шакіри

Іспанське телешоу Socialite першим повідомило про інцидент із джемом, посилаючись на інтерв’ю з Шакірою. Втім, наразі вона спростовує ці домисли.

У розмові з The Sunday Times колумбійська артистка також розповіла про те, як вона збалансувала своє особисте життя з професійним.

"Довгий час я призупинила свою кар'єру, щоб бути поруч з Жераром, щоб він міг грати у футбол", — зізналася зірка сцени про свої "жертви заради кохання".

Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Жерар Піке впав у яму.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Шакіри та Джиммі Батлера.