Варення: Шакіра спростувала чутки про те, як вона виявила зради Жерара Піке
Після розриву пари у 2022 року стало відомо про зради футболіста. Повідомлялося, що саме банка варення "здала" Піке.
47-річна колумбійська співачка Шакіра зізналася, що це "неправда", що кінець її 11-річних стосунків із давнім партнером Жераром Піке, 37, стався після того, як вона виявила відкриту банку полуничного варення, яке в їхньому домі любила лише артистка. Про це пише Sunday Times.
Зірка сцени та іспанський футболіст розійшлися в червні 2022 року. Вони є батьками двох синів: Мілана, 11 років, і Саші, 9 років.
Після розриву зі співачкою Піке закрутив роман зі студенткою Кларою Чіа Марті. Повідомлялося, що з нею він і зраджував колишню кохану.
Додатковими припущеннями про інцидент із джемом став музичний кліп на сингл колумбійської співачки Te Felicito, спільний з Рау Алехандро, у квітні 2022 року.
У відео Шакіра нишпорила у своєму холодильнику, що викликало припущення щодо потенційних натяків, які вона робила перед закінченням своїх стосунків з Піке.
Іспанське телешоу Socialite першим повідомило про інцидент із джемом, посилаючись на інтерв’ю з Шакірою. Втім, наразі вона спростовує ці домисли.
У розмові з The Sunday Times колумбійська артистка також розповіла про те, як вона збалансувала своє особисте життя з професійним.
"Довгий час я призупинила свою кар'єру, щоб бути поруч з Жераром, щоб він міг грати у футбол", — зізналася зірка сцени про свої "жертви заради кохання".
Нагадаємо, Жерар Піке впав у яму.
Також Фокус писав про чутки щодо роману Шакіри та Джиммі Батлера.