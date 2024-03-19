Гвінет Пелтроу показала рідкісне фото з чоловіком Бредом Фелчаком

Знаменитість доволі рідко викладає знімки з коханим. Зазвичай це відбувається на свята, проте напередодні це сталося на фоні новин про заручини її ексчоловіка Кріса Мартіна.

51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу поділилася рідкісним фото з чоловіком, 53-річним сценаристом Бредом Фелчаком. Сімейний знімок зірка екрану опублікувала в Instagram.

На фото подружжя відпочивало, позуючи для селфі. Гвінет приміряла сонцезахисні окуляри та розпустила своє світле волосся.

Бред Фелчак та Гвінет Пелтроу Фото: gwynethpaltrow/instagram

Цікаво, що знімок з коханим Пелтроу виклала на фоні новин про заручини колишнього чоловіка Кріса Мартіна. Фронтмен гурту Coldplay планує одружитися зі своєю давньою партнеркою Дакотою Джонсон.

Гвінет виховує 19-річну доньку Епл і 17-річного сина Мозеса від Мартіна, з яким вона була одружена з 2003 по 2016 рік.

З моменту шлюбу з Бредом Фелчаком зірка екрану стала мачухою для його двох дітей, 19-річної Ізабелли та 17-річного Броуді.

"Шлях сюди був справді важким. Це майже так, ніби вам потрібно втілити дух сонця і просто віддавати, а не чекати нічого назад", — розповідала про сімейні справи Гвінет.

Дакота Джонсон та Кріс Мартін Фото: Getty Images

Гвінет та Бред одружилися у вересні 2018 року, через два роки після того, як вона та Мартін завершили розлучення. Наразі колишні підтримують хороші стосунки. Пелтроу навіть дала своє благословення на новий шлюб батька своїх дітей.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу вийшла у світ після новин про заручини Кріса Мартіна.

Також Фокус писав про дружбу між Гвінет Пелтроу та Дакотою Джонсон.