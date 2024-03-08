Гвінет Пелтроу зізналася, як справляється з роллю мачухи

Зірка екрану одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком, у якого є двоє дітей від попереднього шлюбу. Акторка також народила двох спадкоємів від співака Кріса Мартіна.

Related video

51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу розповіла про те, як вчилася бути мачухою, визнавши, що шлях до того, де вона зараз, був "справді важким". Про це пише People.

Під час зустрічі Visionary Women’s International Women's Day Summit зірка фільмів Marvel запитала, чи є в аудиторії мачухи.

"Я дуже люблю говорити про це, тому що це одне з моїх найбільших знань як людини", — зізналася Гвінет.

"І сфера мого особистого зростання виникла завдяки початковим складним стосункам із моїми пасинками, і тепер вони як мої діти", — додала бізнес-леді.

Бред Фелчак з донькою Фото: Скріншот

Гвінет Пелтроу виховує 19-річну доньку Епл і 17-річного сина Мозеса від співака Кріса Мартіна, з яким вона була одружена з 2003 по 2016 рік.

З моменту шлюбу з Бредом Фелчаком акторка стала мачухою для його двох дітей, 19-річної Ізабелли та 17-річного Броуді.

"Шлях сюди був справді важким. Це майже так, ніби вам потрібно втілити дух сонця і просто віддавати, а не чекати нічого назад", — зазначила знаменитість.

Гвінет Пелтроу із сином Мозесом Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Акторка та сценарист одружилися у вересні 2018 року, через два роки після того, як Гвінет та фронтмен Coldplay завершили розлучення.

Колишні залишаються в чудових стосунках і навіть відпочивають разом зі своїми експартнерами.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з донькою Еппл

Більше того, Пелтроу дала своє благословення Мартіну освідчитися його дівчині Дакоті Джонсон, з якою вони зустрічаються понад шість років.

Також Фокус писав про дружбу між Гвінет Пелтроу та Дакотою Джонсон.