"Двійник" Винника розповів, хто допоміг йому написати першу пісню (відео)

Андрій Кравченко згадав свою маму, яка, попри складні життєві обставини, підштовхнула його професійно зайнятися музикою. Жінка надиктувала синові перші рядки однієї з його пісень.

Український музикант Андрій Кравченко, якого останнім часом часто порівнюють з Олегом Винником, розповів про своїх батьків, які пережили російську окупацію, і про те, як вони йому допомогли розкритися у творчості. Він поділився цією історією в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій.

Батьки Кравченка виявилися фактично заручниками ЗС РФ, коли ті захопили частину Чернігівської області у 2022 році. Вони щодня спостерігали з вікон, як повз будинок проходять колони військової техніки загарбників. Але найбільше музиканта турбувало те, що рідні рідко виходили на зв'язок, а він сам не міг приїхати до них і переживав за близьких в атмосфері невідання.

"Я як старший син не міг потрапити до батьків, хоча душа боліла. Я мав би бути першим захисником для своєї сім'ї, але не міг потрапити (туди, — ред.)", — сказала Андрій Кравченко під час інтерв'ю.

Однак саме складні життєві обставини підштовхнули його серйозно зайнятися музичною кар'єрою, адже раніше Андрій займався підприємницькою діяльністю. Почалося все з дзвінка мами. Вона попросила сина уважно її вислухати та не перебивати, бо зв'язок може обірватися в будь-який момент. Жінка надиктувала синові віршовані рядки, присвячені своїм онукам.

"Я одразу підхопив цю пісню, бо подумав, може, вже й не почую нікого, треба писати", — додав музикант.

Андрій Кравченко — заслужений артист естрадного мистецтва України. Свого часу закінчив школу мистецтв, а потім — Інститут культури. П'ять років працював в ансамблі пісні й танцю Державної прикордонної служби України. У 2020 році він увійшов до рейтингу "ТОП-100 видатних чоловіків Київщини".

Нагадаємо, наприкінці лютого дружина Ігоря Поклада розповіла, як окупанти хотіли вбити її чоловіка. Під час окупації Ворзеля псковські десантники обладнали в будинку Ігоря Поклада та його дружини штаб. Окупанти розтрощили сувеніри, випили елітний алкоголь, знищили книжку про самого композитора, а наостанок "нафарширували" приміщення мінами та гранатами.

А дещо раніше ми писали про те, що українська актриса розплакалася, говорячи про рідних в окупації. У селі Велика Лепетиха Херсонської області у Віталіни Біблів залишилися тітка і дядько. Є в акторки й родичі в РФ, проте з ними вона припинила спілкування.