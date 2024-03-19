Меган Маркл намагається контактувати з Кейт Міддлтон, але та проти

Принцеса Уельська вважає компетентність дружини принца Гаррі недостатньою. Втім, Меган щиро непокоїться через Кетрін.

Меган Маркл "таємно контактує" з Кейт Міддлтон, але принцеса Уельська "швидше за все, відмовляється". Про це пише OK.

Герцогиня Сассекська намагається підтримати Кейт Міддлтон через проблеми зі здоров’ям і суперечки щодо Photoshop, але Кейт не бажає приймати підтримку від дружини принца Гаррі.

Меган Маркл кілька разів "дотягувалася" до Кейт Міддлтон через проблеми зі здоров'ям і після скандалу з Photoshop. Джерела, близькі до королівської сім'ї, посилаються на те, що герцогиня Сассекська "відчайдушно хоче" допомогти дружині принца Вільяма під час кризи, але Кейт проти.

Цей період був важким для принцеси Уельської, оскільки вона тимчасово відмовилася від королівських обов’язків через операцію на черевній порожнині.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Колаж Focus.ua

Королівські експерти зазначають, що Меган кілька разів розглядала можливість "зв’язатися" з Кейт через "зворотні канали", але принцеса "не бачить її як "кваліфіковану людину", щоб надати підтримку чи пораду.

За словами Дженні Бонд, колишнього кореспондента BBC Royal, Кейт, ймовірно, "відкине" всі спроби Меган допомогти їй просто тому, що вона не вважає Меган "відповідною людиною", щоб радити їй, адже вона мало часу пробула в палаці перед переїздом до США у 2020 році.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Це час для Кейт, щоб зосередитися на відновленні своїх сил, фізичних і розумових", — вважає Бонд.

Крім того, експерт заявив, що принцеса Уельська може погодитися на милий жест, як-от букет чи щось подібне, але вирішення сімейних розладів у цей момент навіть близько не входить до її списку справ.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення Кейт Міддлтон та "смерть" короля Чарльза ІІІ.