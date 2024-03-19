У комбінезоні за $5,5 тис і в червоній сукні: Ніколь Кідман знялася для ELLE (фото)

Оскароносна актриса постала перед фотокамерами в різних образах, які їй підібрали стилісти. Кідман приміряла як асиметричну червону сукню, що підкреслила її фігуру, так і строгий чорний піджак, який візуально розширює плечі.

Володарка безлічі нагород актриса Ніколь Кідман знялася у фотосесії в одязі від Balenciaga, Loewe і Dolce&Gabbana для квітневого номера ELLE USA. Фотографії Ніколь опублікували на сайті видання.

Оскароносна зірка постала перед об'єктивами фотокамер у чорному комбінезоні з відкритим верхом і накладними кишенями на штанинах. Його вартість — 5590 доларів. Як аксесуар Кідман вибрала довгі шкіряні рукавички з кнопками за 1590 доларів. Вуха актриси прикрашали маленькі сережки в жовтому металі, а на шию Кідман одягла ланцюжок з кулоном у жовтому металі від Cartier за 3450 доларів.

Ніколь Кідман приміряла прикраси від Cartier Фото: ELLE

На фото, яке редакція ELLE USA вибрала для обкладинки журналу, Ніколь Кідман одягнена в чорний піджак, крій якого візуально розширює плечі, від Dolce & Gabbana (його вартість — 4996 доларів). Підкреслити шию актриса вирішила довгим чорним шарфом від того ж бренду. На ногах у Кідман відкриті босоніжки на тонких підборах і з ремінцем на щиколотці. Як аксесуари для цього образу командою стилістів були обрані кольє, браслет і каблучки зі вставками від Cartier, загальною вартістю 9690 доларів.

Ніколь Кідман знялася у фотосесії в піджаку від Dolce & Gabbana Фото: ELLE

Володарка "Оскара" також приміряла на себе світліші образи. Такі, як дизайнерська сукня в авангардному стилі від бренду Balenciaga з великим коміром-стійкою і довжиною міді. Сережки, браслет і каблучки, використані для цього фото, також були від бренду Cartier. Волосся Ніколь зібрали в гладку зачіску.

Володарка "Оскара" також приміряла на себе світліші образи Фото: ELLE

Крім того, 56-річна Ніколь не побоялася постати перед камерами в образі в насичено червоному відтінку. Асиметрична сукня від Balenciaga з тканини, що нагадує велюр, вдало підкреслила струнку фігуру актриси. Цього ж ефекту вдалося домогтися й одягнувши Ніколь у чорні матові колготки, які зробили ноги візуально стрункішими. Як аксесуари були обрані каблучки, сережки та браслет від Cartier в білому і жовтому металах. Світле волосся Кідман стилісти розпустили та створили "мокрий ефект".

56-річна Ніколь не побоялася постати перед камерами в образі в насичено червоному відтінку Фото: ELLE

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