Не лише струнка фігура: 4 тренування, які можуть продовжити життя

Ключовим чинником довголіття є не тільки гени, а й спосіб життя. Експерти розповіли про тренування, які допоможуть вам стати здоровішими та прожити довше.

Коли справа доходить до здоров'я, важливість спорту перебуває вгорі списку. Фізична активність безпосередньо впливає на наше здоров'я — рухливість, здоров'я серця, здоров'я мозку, м'язову силу і багато іншого, — каже фітотерапевт Джонатан Зінс. Фізичні вправи також сприяють здоровому старінню. І є кілька видів вправ, які можуть допомогти вам збільшити тривалість життя. Про це пише Huffpost.

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Кардіо вправи

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Кардіо вправи, такі як біг, їзда на велосипеді, танці, бокс і багато іншого, сповнені переваг, які можуть допомогти сповільнити старіння, адже така діяльність спрямована на зміцнення серця. "Ніщо інше не може зміцнити його краще, ніж кардіо тренування", — каже тренерка Сандра Корчоне. Зокрема, аеробні вправи можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань і діабету, а також знизити кров'яний тиск.

Крім цього, кардіо вправи корисні для здоров'я мозку. "Мозок дуже швидко реагує на фізичні вправи. Усього три години аеробних вправ на тиждень можуть значно поліпшити перфузію мозку, а отже, забезпечити більше кровопостачання мозку і зменшити запалення", — зазначає Зінс. За словами експерта, тренування можуть навіть допомогти запобігти деяким випадкам деменції. Фактично, за даними британського Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера, ви можете знизити ризик розвитку деменції приблизно на 28%, виконуючи регулярні фізичні вправи.

Силові тренування

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"Важка атлетика допомагає вам підтримувати кісткову масу, щільність кісток і м'язову масу", — каже Корчоне, а ці три області, як відомо, погіршуються з віком.

Ба більше, силові тренування можуть допомогти в разі падінь, які є сумною реальністю для багатьох літніх людей.

"Причина, з якої падіння такі небезпечні, полягає в тому, що ми можемо зламати кістки", — пояснює Зінс. "Є переконливі докази того, що прогресивні тренування з обтяженнями безпечні та ефективні для літніх людей". Якщо ви ніколи раніше не піднімали тяжкості, експерт пропонує проконсультуватися з лікарем, щоб почати безпечно

Тренування балансу

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"Падіння є основною причиною смерті, пов'язаної з травмами серед людей, старших за 65 років, і кожна третя літня людина падає щороку", — зазначає Зінс. Падіння також можуть призвести до порушення рухливості у літніх людей, "а коли ми не мобільні, то не можемо жити так, як хочемо", додав він. "Мобільність необхідна для повноцінного життя".

Вправи допомагають вам зберігати мобільність, і, зокрема, тренування балансу може бути ефективним способом уникнути падінь. За словами Зінса, тренування балансу різноманітні й можуть містити такі заняття, як теніс, стояння на одній нозі й тай-чи.

Однак важливо не занурюватися в тренування балансу, якщо ви старші або відчуваєте, що ваш баланс уже порушений. "Я б порадив сходити до фізіотерапевта, де він зможе дати вам індивідуальний план, а потім продовжити його за допомогою вправ, спрямованих спеціально на баланс", — пояснив Зінс.

Групові тренування

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Соціальні зв'язки є важливою частиною успішного старіння і довгого життя. Порівняно з людьми, що живуть у сім'ї або в суспільстві, люди, які перебувають на самоті, живуть менше. Якщо ви зможете приєднатися до занять фізкультурою у вашій віковій групі, то отримаєте користь не лише від вправ, а й від соціальних зв'язків.

Насправді, багатьом людям не подобаються певні тренування — чи то силові тренування, чи то робота на баланс, чи то аеробні вправи — і в результаті вони взагалі не займаються спортом.

"Я вважаю, що люди повинні займатися тим, що їм подобається", — зазначає Корчоне. Яка б діяльність не змушувала вас рухатися регулярно та послідовно, вам слід зробити тренування пріоритетним. Не дозволяйте відразі до силових тренувань завадити вам займатися спортом.

"Головне тут — залишатися послідовним у цій діяльності... успіхи досягаються, коли ви послідовно робите щось протягом багатьох років і впродовж усього свого життя, навіть коли стаєте старшими", — підсумувала Корчоне.

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Раніше Фокус писав про те, що не тільки гени, а й харчування впливає на якість і тривалість нашого життя, що і доводять довгожителі з "Блакитних зон".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.