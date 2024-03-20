Весняне рівнодення 2024: що можна і чого не можна робити 20 березня
Вважалося, що цього дня настає астрономічна весна, а день починав ставати більшим.
Весняне рівнодення — це період, коли тривалість дня і ночі приблизно однакова. Сонце рівно 12 годин перебуватиме над горизонтом, і стільки ж під ним. З цього моменту також починається астрономічна весна в Північній частині півкулі. Світловий день із цього моменту почне збільшуватися, а ніч — зменшуватися. У високосний рік його дата може варіюватися від 19 до 21 березня, однак у 2024-му, як і в 2023-му воно припало на 20 березня. Фокус зібрав усе, що відомо про цей день.
Термін рівнодення походить від латинського слова "equinoxium", що означає "рівність дня і ночі". Земля обертається по уявній лінії, що проходить від Північного полюса до Південного. Це називається віссю, і саме це обертання дають день і ніч.
За інформацією NASA, вісь нахиляється на 23,5 градуса. Це дозволяє одній півкулі планети отримувати більше сонячного світла, ніж іншій, протягом половини року обертання навколо Сонця. Ця невідповідність у сонячному світлі є причиною зміни пір року.
Ефект досягає максимуму наприкінці червня та наприкінці грудня. Це дні сонцестояння, і вони мають найрізкіші відмінності між днем і ніччю, особливо поблизу полюсів.
Коли ж справді настає весна?
Є три початки весни: календарний, астрономічний і метеорологічний. Календарний настає 1 березня, астрономічний цього року, як уже йшлося вище, — 20 березня, а метеорологічний може початися як раніше, так і пізніше, залежно від погоди.
Традиції весняного рівнодення
У всіх народів цей день мав містичний і навіть релігійний статус. Це було свято довгоочікуваної зустрічі з весною. У країнах, які живуть за перським календарем, саме цей день вважається початком Нового року. В іранських і тюркських народів існує свято приходу весни Навруз.
Цього дня влаштовували ярмарок і гуляння з конкурсами. Переможців цих змагань потім весь рік оберігала природа.
У день весняного рівнодення було прийнято ворожити. Для цього випікали особливе печиво або булочки — "жайворонки", додаючи в тісто особливі предмети. Наприклад, якщо дівчині діставалося частування з каблучкою всередині, значить, цього року на неї чекало весілля. Монетка означала достаток, ключ — спадщину, сережка — зустріч із судженим, намистинка — швидку вагітність. Крім того, "жайворонками" пригощали дітей, які запускали їх у небо. Якщо їм вдавалося зловити її, це було добрим знаком.
Господарі цього дня розпалювали багаття і водили навколо нього худобу, очищаючи її таким чином від хвороб і псування. Палили багаття і під час гулянь, і що вищим і яскравішим був вогонь, то краще мине рік.
Завершували день тим, що котили з гори в річку палаючі колеса — символи Сонця.
Традиційно не забували і про ворожіння. Так, дівчата перед сном під подушку клали сім аркушів паперу із сімома чоловічими іменами. Вранці, не обмовившись жодним словом, дівчина мала дістати один із них і прочитати написане вголос. Вважалося, що витягнуте ім'я і буде ім'ям майбутнього чоловіка.
Що обов'язково потрібно зробити сьогодні
Цього дня заведено прибирати в оселі й позбуватися мотлоху та старих речей, звільняючи місце для чогось нового.
Поставити в оселі кілька гілочок верби, щоб з дому пішов негатив і нечиста сила. Вербою, що розпустилася, "вимітають" з дому все погане. Якщо ж вербою легенько вдарити хвору людину, це допоможе їй одужати, а здоровій — не захворіти.
Весняне рівнодення — найкращий час для примирення та припинення сварок і конфліктів, а також для побачень. Якщо пробачити всім свої образи і вигнати з думок злість — весь рік природа буде щедрою. Якщо закохані знайдуть час для зустрічі, їхні почуття стануть сильнішими і будуть довгими.
Ще прийнято в цей день загадувати бажання, особливо пов'язані з романтикою.
Чого не можна робити
- Як і в будь-який особливий день, сьогодні не можна сваритися і конфліктувати, тримати на когось злість і образу.
- Також не варто залишати в будинку сміття і захаращувати простір.
- Цього дня не можна робити грошові заначки, тому що це загрожує неприємностями і витратами.
- Не можна з'являтися ввечері або вночі на вулиці без свічок або ліхтарів. Люди вважали, що це захистить від темних сил, розгніваних прийдешньою перемогою світла.
- Спати потрібно лягти раніше. Пізній сон у цю ніч не обіцяє нічого хорошого.
Природа і прикмети
- Якщо цього дня капає з дахів — до врожайного року.
- Якщо хуртовина і сніг лягає хвилями, то це до гарного врожаю хліба та овочів.
- Якщо хмари швидко пливуть по небу — погода буде гарною.
- Приліт птахів у День весняного рівнодення — до гарного врожаю хліба.
- Сварки цього дня — до розриву стосунків.
- Мороз весь день пророкував таку погоду ще 40 днів.
- Якщо 20 березня тепло, то заморозків уже не буде.
- На весняне рівнодення сняться віщі сни.
Раніше Фокус писав, звідки беруться народні прикмети.