Кім Кардаш'ян із сумкою Hermes за 100 тисяч доларів сходила на баскетбольний матч (фото)

У знаменитості є ціла колекція сумок від відомих брендів. Багато своїх старих аксесуарів Кім виставляє на продаж.

Американська модель, акторка і дизайнерка Кім Кардаш'ян, у якої в гардеробі є десятки сумок Hermes Birkin вартістю від 50 000 до 500 000 доларів, разом зі своїм сином була присутня на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Вона поклала свою сумку Hermes на підлогу поруч із розкиданим попкорном під час баскетбольного матчу команд "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Ворріорз". Брудна підлога для неї не мала великого значення.

Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Це була не просто стара модель сумки дорогого бренду, а рідкісна версія зі шкіри крокодила в шоколадно-коричневому відтінку.

Кім Кардаш'ян на баскетбольному матчі Фото: Getty Images

Кім була одягнена в білу футболку і чорні широкі шкіряні штани та туфлі в тон на високих підборах. Шикарне чорне волосся зірки було розпущене і спадало по плечах. На обличчя модель нанесла бездоганний макіяж.

Поруч із нею сидів восьмирічний син Сейнт від колишнього чоловіка Каньє Веста. На ньому була футболка Лейкерс, спортивні штани і кеди.

Кім Кардаш'ян із сином Фото: Getty Images

В Instagram шанувальники Кардаш'ян вибухнули гнівними коментарями, назвавши її божевільною: "Вона з глузду з'їхала, дозволивши цій прекрасній речі перебувати біля ніг", "Їй потрібна перевірка стилю!", "Кукурудза і крокодил не сумісні".

Кім Кардаш'ян із сином на баскетбольному матчі Фото: Getty Images

Цього місяця Кім продемонструвала шанувальникам свою колекцію унікальних сумок Hermеs вартістю 60 мільйонів доларів, що зберігається в особняку в Хідден-Гіллз, штат Каліфорнія.

Також у зірки є 129 сумок бренду Balenciaga. Кожна сумочка коштує близько 3000 доларів, а якщо у неї їх 129, це означає, що в гардеробній вона зберігає майже 400 000 доларів. Це приблизно середня вартість будинку в США.

43-річна американська бізнесвумен минулого місяця вирішила позбутися поношеної сумочки Hermes Birkin з брудними ручками, запросивши за неї $70 тисяч. Товар був виставлений на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що Кім Кардаш'ян клонувала себе в новій рекламі. Ролик вийшов дуже стильним і став новим словом у просуванні бренду.