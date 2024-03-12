Кім Кардаш'ян клонувала себе в новій рекламі (відео)

У рекламі Кім постала в ролі інженера футуристичної фабрики. Ролик вийшов дуже стильним і став новим словом у просуванні бренду.

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43-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен і багатодітна мати Кім Кардаш'ян працює не покладаючи рук. Вона активно розвиває свій бренд спідньої білизни SKIMS, і реклама її нових колекцій стає все цікавішою та оригінальнішою. Якщо раніше вона залучала до рекламних кампаній супермоделей, акторів і спортсменів зі світовим ім'ям, то тепер вирішила продемонструвати якість білизни особисто. Що з цього вийшло, Кім показала в соцмережі.

Бренд SKIMS зняв першу національну рекламу, яку транслювали перед церемонією "Оскар".

У кадрі глядачі бачать футуристичну фабрику з виробництва спідньої білизни. Головний інженер, якого на екрані втілила Кім, і незліченні її копії перевіряють коригувальну білизну на космічному кораблі щодо розтягування і підтримки. Вона спостерігає за клонами через телевізійні екрани і схвалює такі продукти, як бавовняні футболки та бюстгальтери для занять спортом.

Кім продемонструвала свою підтягнуту і струнку фігуру, ширяючи в невагомості в бюстгальтері і трусиках зі своєї колекції.

Кожна версія зірки реаліті-шоу була одягнена в тілесні туфлі Skims і туфлі на підборах, а також у прозорий лабораторний халат.

Усе це — під трек Гері Райта "Dream Weaver".

Беекстейдж

"Доступ дозволено: лабораторія SKIMS". Перевірено, протестовано і розроблено для ідеальної роботи — SKIMS не з цього світу. У нашому першому національному телевізійному рекламному ролику, дія якого відбувається в космосі, бере участь головна інженерка SKIMS @KimKardashian та її "клони", які перевіряють якість кожної тканини SKIMS на еластичність, комфорт і гладкість, щоб створити найкращу посадку для будь-якого тіла", — йдеться у підписі до ролика.

Рекламу показуватимуть на мовних каналах і в Інтернеті до кінця квітня. У рамках кампанії більша частина цього проєкту буде представлена на Таймс-сквер у Нью-Йорку і на рекламних щитах у Лос-Анджелесі.

Реклама бренду Кім транслюється в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі

Бренд, вартість якого нещодавно оцінювали в чотири мільярди доларів, спочатку продавав коригувальний одяг, а потім почав випускати домашній одяг, купальники, а останнім часом — і чоловічий одяг. Тепер SKIMS планує відкриття перших флагманських магазинів у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, оскільки поки що всі речі продаються онлайн.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян скопіювала образ Б'янки Цензорі на Тижні моди, а її сукню на "Оскарі 2024" порівняли з серветкою.