Кім Кардаш'ян скопіювала образ Б'янки Цензорі на Тижні моди

Колишня і нинішня дружини Каньє Веста обрали дуже схожі шуби від Balenciaga. І носили їх на голе тіло.

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Кім Кардаш'ян у середу продемонструвала дуже пікантний образ від Balenciaga. Буквально скопіювавши недавній образ Б'янки Цензорі, нової пасії свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Б'янка раніше вже з'являлася в хутряному пальті з великим коміром. А тепер і Кім вибрала схожу модель, але тільки з тваринним принтом. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян, як і багато селебріті, відвідала Тиждень моди в Парижі. І поділилася фото свого оригінального образу в соцмережах.

Кім Кардаш'ян у Парижі

Вона загорнулася в хутряне пальто, прямуючи на обід у Costes, висококласний готель за два кроки від Вандомської площі.

Кім довгий час співпрацювала з Balenciaga, перш ніж у січні цього року стати послом бренду.

Кім Кардаш'ян у Парижі Фото: Instagram/kimkardashian Кім Кардаш'ян у Парижі Фото: Instagram/kimkardashian

Бьянка Цензорі також з'являлася в хутряному пальті з тваринним принтом, але доповнювала свій образ крислатим капелюхом.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест Фото: Getty Images

Минулого літа Кім довелося пояснювати, коли Balenciaga розкритикували за рекламну кампанію, що включала скандальні фотографії дітей. На деяких фотографіях були зображені діти з сумками у формі плюшевих ведмедиків, одягнених у шкіряні БДСМ-ремені.

На одному зі знімків було зображено сумку на столі, всипану паперами, один з яких був постановою Верховного суду США, що стосується дитячої порнографії.

На особливо скандальній світлині зображена дитина, що лежить на дивані поруч із журнальним столиком із порожніми келихами Stella Artois.

Хоча Кім не брала участі в кампанії, її минулі зв'язки з брендом зробили її громовідводом для зростаючої негативної реакції.

Під наростаючим тиском вона виступила із заявою, що засуджує рекламну кампанію, заявивши, що відчуває "огиду і обурення", бачачи ці фотографії.

Але цього року, коли пристрасті вщухли, а Демна Гвасалія кілька разів публічно вибачився, Кім отримала місце в першому ряду на показі Balenciaga.

Кім Кардаш'ян у Парижі Фото: Getty Images

Там вона опинилася поруч із Сальмою Гаєк і спробувала навчити її робити селфі. Щоправда, не дуже вдало, бо Сальмі так і не вдалося зробити селфі в стилі Кардаш'ян.

Сальма Гаєк і Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga

Сальма одружена з французьким магнатом Франсуа-Анрі Піно, давнім головою і генеральним директором материнської компанії Balenciaga, Kering Group.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян і Б'янка Цензорі не спілкуються. Але нова дружина Каньє Веста проводить багато часу зі спільними дітьми репера і Кім. Тож зірка реаліті-шоу попросила Цензорі одягатися пристойніше, коли вона перебуває поруч із неповнолітніми. Б'янка, яка вже стала інтернет-мемом через своє дивне і дуже відверте вбрання, прислухалася. Принаймні, поруч із дітьми її без одягу більше не бачили.

Але коли дітей Кім і Каньє поруч немає, Цензорі шокує громадськість вбраннями, які стають дедалі відвертішими. Так, днями, її бачили в Парижі в абсолютно прозорому топі та колготках без спідньої білизни.