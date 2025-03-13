Колишній чоловік забрав у Кім Кардаш'ян обручку, яку вона сама собі купила
Весілля Кім Кардаш'ян і Кріса Гамфріса стало одним із найдорожчих весіль десятиліття, а шлюб — одним із найкоротших в історії шоу-бізнесу.
44-річна бізнесвумен і зірка Instagram Кім Кардаш'ян зізналася, що її колишній чоловік, екс-гравець НБА Кріс Гамфріс заплатив тільки за 1/5 її обручки, але змусив її повернути її під час розлучення після 72 днів шлюбу 2011 року, пише People.
Про прикрасу, яку фактично купила сама собі, Кім розмірковувала в епізоді "The Kardashians" від 13 березня, розмовляючи зі своєю сестрою Хлоєю.
"Цікаво, якою буде форма моєї наступної каблучки – моєї останньої", – сказала вона, перш ніж переглянути кожну зі своїх трьох обручок.
"Номер один – огранювання кушон, 14 карат", – сказала вона, маючи на увазі свій чотирирічний шлюб із Деймоном Томасом.
Її друга обручка, з якою Гамфріс освідчився їй, була 18-каратним смарагдом від Lorraine Schwartz.
"Я не зберегла її. Я була вагітна [донькою] Норт, усе ще була одружена з ним, і щоб розлучитися з ним, він сказав, що я маю віддати йому каблучку під час розлучення".
Коли вона сказала Крісу, що це вона купила каблучку, той нагадав, що дав п'яту частину на її придбання.
Зараз вона абсолютно не шкодує, що позбулася її.
"Але я б із задоволенням зібрала колекцію", – зізналася вона.
Кім, яка вийшла заміж за Каньє Веста і народила йому ще трьох дітей після розлучення з Гамфрісом, нечасто говорить про свій недовгий шлюб зі спортсменом.
2021 року Кім зізналася, що "відчувала тиск" через необхідність провести весілля з Крісом 2011 року, тому що її збиралися знімати для реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян".
"Я подумала: "Гаразд, ми знімаємо це для телешоу. Якщо я піду, то назавжди залишуся відомою як наречена-втікачка, і це стане великим жартом, і я думаю, що я просто злякалася". Тому я подумала: "Гаразд, хлопці, просто злякалася, я зрозуміла, злякалася, ми знімаємо шоу"", – поділилася багатодітна мати.
Озираючись назад, вона сказала, що поставилася до їхнього розриву "неправильно" — і має вибачитися перед ним.
"Я так нервувала, розлучаючись із кимось, я поставилася до цього абсолютно неправильно. Я повністю розлучилася з ним найгіршим чином, і я не могла… Я просто не знала, як із цим впоратися. Я багато чому навчилася", – додала знаменитість.
До того, як вирушити під вінець, Кріс і Кім зустрічалися сім місяців. Після весілля Гамфріс зіткнувся із засудженням колег по команді. І тоді баскетболіст зрозумів, що, обравши сім'ю із зіркою реалті, він не зможе побудувати успішну спортивну кар'єру. У грудні 2011 року Кріс подав на розлучення. Процес розірвання шлюбу затягнувся на два роки.
Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян дізналася про роман Каньє Веста з Б'янкою і звільнила її.