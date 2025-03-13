Колишній чоловік забрав у Кім Кардаш'ян обручку, яку вона сама собі купила

Весілля Кім Кардаш'ян і Кріса Гамфріса стало одним із найдорожчих весіль десятиліття, а шлюб — одним із найкоротших в історії шоу-бізнесу.

Related video

44-річна бізнесвумен і зірка Instagram Кім Кардаш'ян зізналася, що її колишній чоловік, екс-гравець НБА Кріс Гамфріс заплатив тільки за 1/5 її обручки, але змусив її повернути її під час розлучення після 72 днів шлюбу 2011 року, пише People.

Про прикрасу, яку фактично купила сама собі, Кім розмірковувала в епізоді "The Kardashians" від 13 березня, розмовляючи зі своєю сестрою Хлоєю.

"Цікаво, якою буде форма моєї наступної каблучки – моєї останньої", – сказала вона, перш ніж переглянути кожну зі своїх трьох обручок.

"Номер один – огранювання кушон, 14 карат", – сказала вона, маючи на увазі свій чотирирічний шлюб із Деймоном Томасом.

Її друга обручка, з якою Гамфріс освідчився їй, була 18-каратним смарагдом від Lorraine Schwartz.

"Я не зберегла її. Я була вагітна [донькою] Норт, усе ще була одружена з ним, і щоб розлучитися з ним, він сказав, що я маю віддати йому каблучку під час розлучення".

Кім Кардаш'ян і Кріс Гамфріс

Коли вона сказала Крісу, що це вона купила каблучку, той нагадав, що дав п'яту частину на її придбання.

Зараз вона абсолютно не шкодує, що позбулася її.

"Але я б із задоволенням зібрала колекцію", – зізналася вона.

Кім, яка вийшла заміж за Каньє Веста і народила йому ще трьох дітей після розлучення з Гамфрісом, нечасто говорить про свій недовгий шлюб зі спортсменом.

2021 року Кім зізналася, що "відчувала тиск" через необхідність провести весілля з Крісом 2011 року, тому що її збиралися знімати для реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян".

"Я подумала: "Гаразд, ми знімаємо це для телешоу. Якщо я піду, то назавжди залишуся відомою як наречена-втікачка, і це стане великим жартом, і я думаю, що я просто злякалася". Тому я подумала: "Гаразд, хлопці, просто злякалася, я зрозуміла, злякалася, ми знімаємо шоу"", – поділилася багатодітна мати.

Озираючись назад, вона сказала, що поставилася до їхнього розриву "неправильно" — і має вибачитися перед ним.

"Я так нервувала, розлучаючись із кимось, я поставилася до цього абсолютно неправильно. Я повністю розлучилася з ним найгіршим чином, і я не могла… Я просто не знала, як із цим впоратися. Я багато чому навчилася", – додала знаменитість.

До того, як вирушити під вінець, Кріс і Кім зустрічалися сім місяців. Після весілля Гамфріс зіткнувся із засудженням колег по команді. І тоді баскетболіст зрозумів, що, обравши сім'ю із зіркою реалті, він не зможе побудувати успішну спортивну кар'єру. У грудні 2011 року Кріс подав на розлучення. Процес розірвання шлюбу затягнувся на два роки.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян дізналася про роман Каньє Веста з Б'янкою і звільнила її.