Бывший муж забрал у Ким Кардашьян обручальное кольцо, которое она сама себе купила

Свадьба Ким Кардашьян и Криса Хамфриса стала одной из самых дорогих свадеб десятилетия, а брак – одним из самых коротких в истории шоу-бизнеса.

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44-летняя бизнесвумен и звезда Instagram Ким Кардашьян призналась, что ее бывший муж, экс-игрок НБА Крис Хамфрис заплатил только за 1/5 ее обручального кольца, но заставил ее вернуть его при разводе после 72 дней брака в 2011 году, пишет People.

Об украшении, которая фактически купила сама себе, Ким размышляла в эпизоде ​​The Kardashians от 13 марта, беседуя со своей сестрой Хлоей.

"Интересно, какой будет форма моего следующего кольца – в мой последний раз", – сказала она, прежде, чем пересмотреть каждое из своих трех обручальных колец.

"Номер один — огранка кушон, 14 карат", — сказала она, имея в виду свой четырехлетний брак с Дэймоном Томасом.

Ее второе обручальное кольцо, с которым Хамфрис сделал ей предложение, было 18-каратным изумрудом от Lorraine Schwartz.

"Я не сохранила его. Я была беременна [дочерью] Норт, все еще была замужем за ним, и чтобы развестись с ним, он сказал, что я должна отдать ему кольцо при разводе".

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Когда она сказала Крису, что это она купила кольцо, тот напомнил, что дал пятую часть на его приобретение.

Сейчас она совершенно не жалеет, что избавилась от кольца.

"Но я бы с удовольствием собрала коллекцию", — призналась она.

Ким, которая вышла замуж за Канье Уэста и родила ему еще троих детей после развода с Хамфрисом, редко говорит о своем недолгом браке со спортсменом.

В 2021 году Ким призналась, что "чувствовала давление" из-за необходимости провести свадьбу с Крисом в 2011 году, потому что ее собирались снимать для реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

"Я подумала: "Ладно, мы снимаем это для телешоу. Если я уйду, то навсегда останусь известной как сбежавшая невеста, и это станет большой шуткой, и я думаю, что я просто струсила". Поэтому я подумала: "Ладно, ребята, просто струсила, я поняла, струсила, мы снимаем шоу"", – поделилась многодетная мать.

Оглядываясь назад, она сказала, что отнеслась к их разрыву "неправильно" — и должна извиниться перед ним.

"Я так нервничала, расставаясь с кем-то, я отнеслась к этому совершенно неправильно. Я полностью рассталась с ним худшим образом, и я не могла… Я просто не знала, как с этим справиться. Я многому научилась", — добавила знаменитость.

До того, как отправиться под венец, Крис и Ким встречались семь месяцев. После свадьбы Хамфрис столкулся с осуждением коллег по команде. И тогда баскетболист понял, что, выбрав семью со звездой реалти, он не смоет построить успешную спортивную карьеру. В декабре 2011 года Крис подал на развод. Процесс расторжения брака затянулся на два года.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян узнала о романе Канье Уэста с Бьянкой и уволила ее.