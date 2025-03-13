Бывший муж забрал у Ким Кардашьян обручальное кольцо, которое она сама себе купила
Свадьба Ким Кардашьян и Криса Хамфриса стала одной из самых дорогих свадеб десятилетия, а брак – одним из самых коротких в истории шоу-бизнеса.
44-летняя бизнесвумен и звезда Instagram Ким Кардашьян призналась, что ее бывший муж, экс-игрок НБА Крис Хамфрис заплатил только за 1/5 ее обручального кольца, но заставил ее вернуть его при разводе после 72 дней брака в 2011 году, пишет People.
Об украшении, которая фактически купила сама себе, Ким размышляла в эпизоде The Kardashians от 13 марта, беседуя со своей сестрой Хлоей.
"Интересно, какой будет форма моего следующего кольца – в мой последний раз", – сказала она, прежде, чем пересмотреть каждое из своих трех обручальных колец.
"Номер один — огранка кушон, 14 карат", — сказала она, имея в виду свой четырехлетний брак с Дэймоном Томасом.
Ее второе обручальное кольцо, с которым Хамфрис сделал ей предложение, было 18-каратным изумрудом от Lorraine Schwartz.
"Я не сохранила его. Я была беременна [дочерью] Норт, все еще была замужем за ним, и чтобы развестись с ним, он сказал, что я должна отдать ему кольцо при разводе".
Когда она сказала Крису, что это она купила кольцо, тот напомнил, что дал пятую часть на его приобретение.
Сейчас она совершенно не жалеет, что избавилась от кольца.
"Но я бы с удовольствием собрала коллекцию", — призналась она.
Ким, которая вышла замуж за Канье Уэста и родила ему еще троих детей после развода с Хамфрисом, редко говорит о своем недолгом браке со спортсменом.
В 2021 году Ким призналась, что "чувствовала давление" из-за необходимости провести свадьбу с Крисом в 2011 году, потому что ее собирались снимать для реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
"Я подумала: "Ладно, мы снимаем это для телешоу. Если я уйду, то навсегда останусь известной как сбежавшая невеста, и это станет большой шуткой, и я думаю, что я просто струсила". Поэтому я подумала: "Ладно, ребята, просто струсила, я поняла, струсила, мы снимаем шоу"", – поделилась многодетная мать.
Оглядываясь назад, она сказала, что отнеслась к их разрыву "неправильно" — и должна извиниться перед ним.
"Я так нервничала, расставаясь с кем-то, я отнеслась к этому совершенно неправильно. Я полностью рассталась с ним худшим образом, и я не могла… Я просто не знала, как с этим справиться. Я многому научилась", — добавила знаменитость.
До того, как отправиться под венец, Крис и Ким встречались семь месяцев. После свадьбы Хамфрис столкулся с осуждением коллег по команде. И тогда баскетболист понял, что, выбрав семью со звездой реалти, он не смоет построить успешную спортивную карьеру. В декабре 2011 года Крис подал на развод. Процесс расторжения брака затянулся на два года.
Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян узнала о романе Канье Уэста с Бьянкой и уволила ее.