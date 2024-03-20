Як принц Гаррі: хто з предків королівської сім'ї був рудоволосим (фото)

Герцог Сассекський є прямим нащадком королеви Марії Текської. У нього таке ж руде волосся, як у його багатьох предків.

Герцог Сассекський і двоє його дітей, принц Арчі і принцеса Лілібет, входять до числа найвідоміших рудоволосих королівських осіб, поряд із Сарою, герцогинею Йоркською та її старшою дочкою, принцесою Беатріс. У британській королівській родині багато хто мав рудий колір волосся, повідомляє Hello Magazine.

Припускають, що руде волосся принца Гаррі дісталося йому з боку його покійної матері Діани. Герцог у документальному фільмі Netflix, який він зняв із Меган 2022 року, розповів, через кого його діти такі рудоволосі. Він вважає, що золотисте волосся їм "дісталося у спадок".

Принц Гаррі з родиною Фото: Archewell Foundation

Але справа не тільки в сім'ї Спенсерів: ген рудого волосся можна простежити в недавній королівській історії аж до династій Тюдорів і Стюартів.

Королева Марія Текська — дружина короля Георга V

Королева Англії Марія Текська Фото: Getty Images

Марія народилася в Кенсингтонському палаці 1867 року і була донькою Франциска, герцога Текського, німецького дворянина, і принцеси Марії Аделаїди Кембриджської, онуки короля Георга III. На багатьох своїх ранніх портретах у молодості Марія зображувалася з рудувато-золотистим волоссям. 1893 року вона вийшла заміж за принца Джорджа, герцога Йоркського, який 1910 року став королем Георгом V. Марія померла в березні 1953 року, всього за кілька місяців до коронації її онуки Єлизавети II.

Королева Олександра — дружина короля Едуарда VII

Королева Англії Олександра Фото: Getty Images

Данська принцеса вийшла заміж за Едуарда VII 1863 року, що зробило їх принцом і принцесою Уельськими. На портретах і картинах її можна побачити з мідними кучерями, укладеними високо на маківці. Коли в січні 1901 року померла королева Вікторія, Едвард став королем, зробивши Марію своєю дружиною. Вона пережила свого чоловіка і стала королевою-матір'ю до своєї смерті 1925 року. Олександра була прабабусею покійної королеви Єлизавети II.

Король Яків I

Король Англії Яків I Фото: Getty Images

Кажуть, що Яків I успадкував знамениті руді локони його матері Марії, королеви Шотландії. Спочатку він правив як король Шотландії, а пізніше здійснив свою мрію всього життя — успадкував трон Англії, коли його двоюрідна сестра королева Єлизавета I померла 1603 року, не залишивши прямих спадкоємців. Згідно з Національними звітами Шотландії, королева Єлизавета II (з 1926 по 2022 рік) по лінії свого батька, короля Георга VI, походила безпосередньо від Якова I Шотландії.

Королева Єлизавета I

Королева Єлизавета I, правила з 1558 по 1603 рік Фото: Getty Images

Ймовірно, одна з найвідоміших рудих монархів в історії, яка правила після поразки іспанської армади. На прижиттєвих портретах її зображують із блідим макіяжем і вогненно-рудими локонами.

Марія, королева Шотландії

Королева Шотландії Марія, правила з 1542 по 1567 рік Фото: Getty Images

Якову VI руде волосся дісталося від його матері, Марії, королеви Шотландії, якій було всього шість днів, коли помер її батько Джеймс V Шотландії і вона успадкувала трон.

Король Англії Генріх VIII

Король Англії Генріх VIII, правив із 1509 до 1547 року Фото: Getty Images

Королева Єлизавета I успадкувала свої золоті локони від свого батька, короля Генріха VIII, який на більшості своїх портретів був зображений з темно-рудим волоссям і яскраво-рудою бородою.

Нагадаємо, 16 березня Фокус писав про те, ким були батьки принцеси Діани. Джон Спенсер і Френсіс Шанд Кідд одружилися 1954 року і розлучилися 15 років потому. У пари було п'ятеро дітей, троє дівчаток і двоє хлопчиків, один з яких помер незабаром після народження.