Кріс Дженнер повідомила про смерть рідної сестри

Рідна тітка Кім Кардаш'ян померла в 65 років. Карен Гоутон була єдиною сестрою матріарха клану Дженнер-Кардаш'ян.

Сестра Кріс Дженнер Карен Гоутон померла в 65 років: матріарх клану Кардаш'ян віддала данину поваги своїй єдиній сестрі. Кріс і Карен довгий час не спілкувалися і були в сварці. Про це пише TMZ.

Карен була єдиною сестрою Кріс, пара разом зростала в Сан-Дієго, і їх виховувала переважно мама ЕмДжей після її розлучення з Робертом Гоутоном.

У Карен залишилася 26-річна донька Наталі, яку вона народила з колишнім чоловіком Марком Зеттелем.

Карен Гоутон

Молодша сестра Кріс Дженнер Карен Гоутон, як відомо, була у "важких стосунках" зі своєю знаменитою сестрою. Карен була оголошена мертвою владою округу Сан-Дієго в понеділок у Сан-Маркосі, штат Каліфорнія.

Точні обставини її смерті незрозумілі, і влада округу поки пояснює її смерть природними причинами.

У вівторок Дженнер поділилася знімками зі своєю коханою сестрою і написала: "З важким серцем і глибоким сумом я ділюся тим, що моя сестра Карен вчора несподівано померла".

Кріс почала спілкуватися з Карен після періоду відчуження 2019 року — їхню зустріч задокументовано в історії Instagram, опублікованій дочкою Карен Наталі Зеттель.

Карен працювала медсестрою. І мало спілкувалася зі своїми знаменитими родичами: Кріс Дженнер, Кім Кардаш'ян, Кендалл Дженнер та іншими.

Кріс Дженнер із сестрою Фото: Instagram @krisjenner

Вона була на вечірці Кім Кардаш'ян з нагоди народження одного з її дітей і порушила угоду про нерозголошення, розповівши, що з'їла "зефір на паличці", торт із трояндами на заході, та зазначивши, що Кім і Каньє Вест "роздавали годинники Rolex".

Карен часто висловлювалася відверто, коли її сестра Кріс дратувала її.

Кріс Дженнер із доньками Фото: Getty Images

У 2013 році Карен заявила, що Кріс витратила приголомшливий мільйон доларів на пластичну операцію, що сталося через те, що вона соромилася своєї ваги, коли була молодшою.

"У дитинстві вона була товстою і почала турбуватися про свою зовнішність у 15 років. Весь світ це знає — Кріс марнославна", — розповіла Карен журналу In Touch.

У 2014 році Карен розповіла Radar, що, незважаючи на те, що Кріс і її колишній чоловік Брюс мають доброзичливий вигляд, возз'єднання не буде.

"Брюс пішов. Він пішов від неї, і я думаю, він не повернеться. Він більше не міг терпіти крики і таке інше", — говорила вона, зазначаючи, що Кріс погано сприйняла розрив.

Карен також звинувачувала свою знамениту сестру в тому, що вона забула про свою сім'ю, ганяючись за славою і багатством.

"Мені не важливо, скільки в тебе грошей і хто ти, ти моя сестра. Я не боюся її. Я більше не можу до неї дістатися. Але я думаю, справа в грошах. Вона величезна знаменитість, і тепер вона змінилася", — заявляла жінка

Визнавши, що у неї були сутички з Кріс — переважно через догляд за їхньою старенькою матір'ю, Карен говорила, що дзвонила і кричала на сестру.

Нагадаємо, раніше 67-річна американська теледіва Кріс Дженнер спровокувала чутки про те, що вона заручена з бойфрендом Корі Гемблом, з яким вона зустрічається з 2014 року.