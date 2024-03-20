Меган Фокс уперше розповіла про свої пластичні операції (відео)
Акторка зізналася, що рішення вирушити на операцію приймає дуже довго, обдумуючи всі можливі наслідки. Вона важко переживає анестезію, тому намагається не ризикувати зайвий раз.
37-річна американська модель і акторка Меган Фокс багато років збивала з пантелику шанувальників тим, що її зовнішність постійно змінювалася. У подкасті Call Her Daddy вона нарешті перерахувала всі свої пластичні операції, які перетворили її на одну з найсексуальніших жінок планети.
Зокрема Меган розповіла, що витратила $30 тисяч, щоб зробити собі груди своєї мрії. За її словами, перший раз вона збільшила бюст у перерві між зйомками першої та другої частини "Трансформерів", а коли закінчила годувати дітей, то вставила собі максимально можливі для її тіла імпланти.
"Я не люблю операції — моє тіло погано реагує на загальну анестезію — і тому, коли я йду на операцію, це дуже важливо. Лягати під наркоз — це ризик для вашого життя. Тому, коли мені довелося зайнятися грудьми, я подумала: "Слухай, якщо ти збираєшся приспати мене, якщо я хворітиму два місяці через загальну анестезію... мені краще прокинутися з найбільшими грудьми, які ти можеш помістити в моє тіло. І мій лікар зробив саме це. І вони навіть не такі великі. Це 32D, вони не такі вже й великі, просто вони виглядають великими на моєму тілі, тому що моє тіло крихітне. Але якби вони могли стати більшими, я б змусила їх збільшитися, тому що я не люблю операції, і той факт, що мені довелося це зробити, я подумала: "Я хочу нагороду за страждання, через які мені доведеться пройти", — зізналася Меган.
Фокс спростувала інформацію про те, що робила ліпосакцію.
Що стосується обличчя, то вона колола ботокс, але не робила підтяжку і не використовувала нитки. Це нехірургічна процедура, призначена для підтяжки обвислої шкіри і стимуляції вироблення колагену.
"Я ніколи не робила ніякої підтяжки обличчя, ніякої бічної підтяжки брів, хоча мені б хотілося! Ніякої регулярної підтяжки брів, я ніколи не використовувала нитки. Це не через якісь моральні міркування, я просто не вірю, що вони працюють, і я також боюся, що вони завадять, коли мені дійсно знадобиться підтяжка обличчя. Мені дуже хочеться піти і вищипати брови. Я хочу цей погляд. Це здається кумедним, і ти можеш зробити це під час обідньої перерви, і я розумію, чому це так заманливо", — пояснює вона.
Актриса заперечує і те, що їй видалили жир на щоках:
"Я ніколи цього не робила, мені ніколи не видалять жир. Я дуже схожа на худорляву людину, у якої недостатньо жиру в організмі або на обличчі, тому я буду набирати тільки жир. Тому я ніколи не робила ліпосакцію, контурну пластику тіла або щось на кшталт цього".
Зараз Фокс мріє про більші сідниці, проте зараз це неможливо, оскільки, як уже говорилося вище, у неї немає зайвого жиру.
"Від цієї операції дуже важко відновитися. По суті, це приблизно три місяці, коли вам доведеться лежати нічком. Ти в синцях на цілу вічність. Якщо я коли-небудь це зроблю, якщо я переживу цю операцію, ви здивуєтеся результату", — підкреслила знаменитість.
Перед тим, як іти в клініку пластичної хірургії, Меган рекомендує спочатку добре подумати.
"Я б порадила кожному спочатку поговорити з терапевтом, спробувати з'ясувати, звідки походить це бажання, тому що в багатьох випадках воно не пов'язане з вашими зубами, носом або підборіддям — операція не полегшить цю невпевненість у собі. Якщо ви відчуваєте: "Це те, що я хочу зробити", тоді зробіть це", — резюмувала Фокс.
Раніше Фокус писав, що колишній чоловік Меган Фокс назвав її "найкрасивішою жінкою у світі".