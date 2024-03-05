Колишній чоловік Меган Фокс назвав її "найкрасивішою жінкою у світі"

Фокс та Остін Грін перебували у шлюбі близько десяти років. Вони стали батьками трьох спільних дітей.

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50-річний американський актор Браян Остін Грін назвав свою колишню дружину Меган Фокс, 37, "єдиною в своєму роді красунею". Про це пише TMZ.

Остін Грін зазначив, що, ймовірно, було не найкращим рішенням для зірки серіалу "Любов сліпа" Челсі Блеквелл порівнювати себе з Фокс.

"Здається, ти відкриваєш себе для критики", — сказав багатодітний батько.

Актора запитали, чи вважає він Челсі схожою на Меган, і він зазначив, що у Челсі блакитні очі та каштанове волосся.

Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

"Меган — унікальна красуня. Ось чому багато людей кажуть, що вона, мабуть, найкрасивіша жінка в світі", — зазначив Браян.

Раніше Блеквелл хвалилася своєю схожістю з Меган Фокс, стверджуючи, що люди говорили їй, що вона схожа на акторку.

Челсі Блеквелл

Браян Остін Грін та Меган Фокс були одружені з 2010 по 2021 роки. Вони стали батьками трьох синів. Наразі ж зірка екрану заручена з музикантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Він зробив пропозицію своїй коханій на початку 2022 року, проте про весілля наразі нічого невідомо, адже кілька разів ходили чутки про ймовірний розрив пари.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Фокс отримала хвилю критики від українських жінок після невдалого порівняння.

Також Фокус писав про зміну сценічного імені нареченого Меган Фокс.