Наречений Меган Фокс змінив сценічне ім'я: як тепер звуть співака

У Колсона Бейкера почався період активних трансформацій, які торкнулися не тільки його тіла.

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33-річний американський репер Колсон Бейкер, більше відомий під сценічним ім'ям Machine Gun Kelly, який нещодавно здивував фанатів трансформацією своїх татуювань в одне чорне полотно, тепер вирішив змінити і сценічне ім'я. Тепер наречений актриси Меган Фокс на потокових сервісах Spotify і Apple Music значиться як "mgk"

Це сталося після того, як виникли припущення, що артист змінив ім'я, коли в листопаді минулого року на заході GQ "Людина року" він попросив фотографів називати його Machine. Щоправда, незабаром після цього він повернувся до прізвиська Machine Gun Kelly.

Музикант ніяк не прокоментував останні зміни.

Він продовжує залишатися в центрі уваги після того, як всю верхню частину свого тіла забив чорною фарбою, сховавши під нею 83 розрізнені татуювання. На це пішло 78 годин і 44 голки.

У такий спосіб він вирішив показати Меган Фокс, що вона дуже важлива для нього, і в майбутньому він планує будувати з нею тривалі та міцні стосунки.

На трансформації зважилася і сама Меган. Не так давно вона продемонструвала на публіці ліву руку, яка від плеча до зап'ястя розмальована величезним татуюванням. Вона також пофарбувала волосся в рожевий колір, як і її бойфренд.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс порівняла себе з українською секс-лялькою і нарвалася на скандал.