Фемініст і зразковий вітчим: що відомо про нового Бонда Аарона Тейлора-Джонсона

33-річний Аарон був обраний серед безлічі інших претендентів. І роль Джеймса Бонда його, якщо він "захоче її прийняти".

Продюсери фільмів про агента 007 визначилися з вибором. 33-річного Аарона Тейлора-Джонсона, зірку фільму "Піпець" обрали на роль нового Джеймса Бонда. Джерело повідомило: "Бонд — це роль Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція лежить на столі, і вони чекають відповіді". У перегонах за роль Бонда Аарон обійшов таких акторів, як Ідріс Ельба, Том Гарді, Джеймс Нортон, Генрі Кавіл та інших. Про це пише Daily Mail.

Якщо це правда — а повідомлення, як і раніше, суперечливі — Аарон стане восьмим актором, який одягне оксфордські туфлі Джеймса Бонда Crockett & Jones після того, як Деніел Крейг офіційно перестав бути Бондом.

Продюсер Бонда Барбара Брокколі таємно зустрілася з Тейлор-Джонсоном у березні минулого року, і, як повідомляється, він їй сподобався, і навпаки. Незважаючи на заперечення того, що вона затвердила кастинг на роль агента 007, Брокколі також сказала, що наступним Бондом буде чоловік, британець, досить молодий, щоб присвятити себе цій ролі протягом 15 років. Тейлор-Джонсон прекрасно відповідає всім цим вимогам.

Аарон Тейлор-Джонс Фото: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Відповідаючи на чутки, він заявив, що не заперечує цього: "Я вважаю чарівним і чудовим, що люди бачать мене в цій ролі. Я сприймаю це як великий комплімент".

Можливо, як і слід було очікувати, серед відданих шанувальників Бонда чутки про те, що Аарон стане агентом 007, не у всіх викликали захват.

Але не всім подобалися й інші Бонди: Деніел Крейг? Занадто блондин. Роджер Мур? Занадто красивий. Шон Коннері? Занадто грубий. Пірс Броснан? Занадто хороший. Джордж Лезенбі? Занадто противний.

Аарон не подобається, тому що він занадто гарний (недостатньо гарний), тому що в нього занадто кучеряве волосся.

Багато хто каже, що він занадто фемініст і навіть його сімейне життя викликає питання. Аарон Тейлор-Джонсон одружений на режисерці Сем Тейлор-Вуд, яка старша за нього на 23 роки.

Проблеми з новим Джеймсом Бондом

Аарон нижчий за Шона Коннері — його зріст близько 178-180 см. Тож директорам з кастингу доведеться потрудитися, щоб підібрати йому дівчат на зріст.

Бонд Крейга загинув в останньому фільмі. Чи може агент 007 просто воскреснути з мертвих? Деякі джерела кажуть, що ні, і що кращий варіант — повернутися в 1950-ті роки і почати все спочатку. Дія 12 романів Флемінга про Бонда, починаючи з "Казино Рояль", і двох збірок оповідань про шпигуна відбувається в період з 1951 по 1964 рік. Інші вважають, що Барбара і її зведений брат Майкл Дж. Вілсон — пара, яка побувала в керував кіно протягом 30 років — поділяю точку зору, що Бонд може і буде йти тільки вперед, у майбутнє.

Сценарію поки що немає, не призначено і режисера наступного фільму про Бонда, хоча британець Гарет Едвардс із "Ізгоя-один" може стати режисером нової франшизи.

Хто такий Аарон Тейлор-Джонс

Можливо, найдивовижніший факт про Тейлора-Джонсона полягає в тому, що він навчається в театральній школі. Він народився 1990 року в сім'ї інженера-будівельника Роберта Джонсона і домогосподарки Сари. Він виріс у Хай-Вікомі, Бакс, у сім'ї середнього класу, і, схоже, з самого дитинства хотів зніматися.

Аарон Тейлор-Джонс

Він вступив до місцевої сценічної школи Джекі Палмера, коли йому було шість років, і незабаром вперше з'явився на сцені. Серед інших випускників Джекі Палмера цього періоду — Едді Редмейн і Джеймс Корден. У програмі: драматургія, джаз, спів, чечітка та акробатика. Нещодавнє відео, на якому він намагається зробити сальто назад — спадщина шкільних часів — набрало понад 500 000 переглядів в Інтернеті.

Його перша справжня роль була в лондонській постановці "Макбета" в ролі сина Макдуфа, коли йому було вісім років.

Але роль усього його життя в багатьох сенсах припала на 2008 рік, коли йому було 18. Потім він отримав головну роль у біографічному фільмі Джона Леннона "Хлопчик із нізвідки".

Аарон Тейлор-Джонсон одружений з режисеркою Сем Тейлор-Вуд — вона старша за нього на 23 роки. На момент першого прослуховування Аарона її шлюб із мільйонером, арт-дилером і галеристом Джеєм Джоплінгом щойно розпався.

Аарон Тейлор-Джонсон і Сем Тейлор-Вуд Фото: Getty Images

"Я пам'ятаю це дуже, дуже ясно. Я точно знаю, у що вона була одягнена. Ця біла сорочка, яка у неї досі є, і яку я люблю", — згадував Аарон про першу зустріч зі своєю майбутньою дружиною.

"Коли я зустрів Сема, я вже прожив життя, що набагато перевершує життя більшості моїх сучасників — я не спілкувався ні з ким мого віку. Я просто відчуваю, що ми на одній хвилі", — сказав він. Після зйомок байопіку про Леннона, вони почали зустрічатися. Сем згадувала: "Щойно ми закінчили, він сказав мені, що збирається одружитися зі мною. Ми ніколи не були на побаченні і навіть не цілувалися".

Про свої плани одружитися вони оголосили на прем'єрі фільму.

Коли 2017 року Сем відзначала своє 50-річчя, Аарон зробив татуювання з її ім'ям на грудях поруч із колібрі.

Аарон Тейлор-Джонсон і Сем Тейлор-Вуд

Потім сім'я провела деякий час у Лос-Анджелесі, а Аарон знявся в кількох фільмах Marvel.

У 2022 році вони повернулися до Великої Британії, влаштувавшись у сільському фермерському будинку в Сомерсеті, внесеному до списку пам'яток архітектури.

У пари є дві спільні доньки — Вайлда Рей (2010) і Ромі Хіро (2012). Він також є вітчимом двох дочок дружини від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, раніше Аарон Тейлор-Джонсон знявся в екстравагантній фотосесії для Rolling Stone UK. Фотографії зірки фільмів "Піпець", "Месники: Ера Альтрона" і "Анна Кареніна" опублікували на сайті видання.