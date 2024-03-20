Експерт пояснила, чому герцогиня Софі була улюбленою невісткою королеви Єлизавети II (фото)

Дружина принца Едварда мала міцний зв'язок із королевою Єлизаветою II. Молодший син королеви — єдиний із чотирьох дітей Єлизавети II і принца Філіпа, який не був розлучений.

Герцогиню Единбурзьку Софі часто називають "улюбленицею" її покійної свекрухи, королеви Єлизавети II. Королівський експерт Інгрід Сьюард пояснила причини такої прихильності, повідомляє Hello Magazine.

Не можна заперечувати захоплення, любов і повагу, які Софі відчувала до покійної королеви за її життя. І, зі свого боку, королівські спостерігачі завжди відзначали, як у королеви сформувалася особлива прихильність до дружини її молодшого сина, принца Едварда.

Герцогиня Единбурзька Софі та королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Інгрід Сьюард, авторка книги "Моя мама і я", розповіла про тісний зв'язок королівських жінок, а також про міцний шлюб Едварда і Софі.

Королева Єлизавета з невісткою Софі Фото: Getty Images

"Софі ніколи не висуває себе вперед у шлюбі. Це була одна з причин, через яку покійна королева так любила її, і, ймовірно, одна з причин, через яку її партнерство з Едвардом має такий успіх. Я ніколи не чула, щоб Софі та Едвард говорили одне про одного так, як останнім часом дозволяли собі інші члени сім'ї, і було дуже приємно це чути. Вони здаються дуже щирими. Сімейне життя для них дуже важливе", — сказала Інгрід.

Принц Едвард із дружиною та матір'ю Фото: Getty Images

На думку королівського експерта, Едвард справді пишається своєю дружиною і тим, як вона сприйняла, що означає бути частиною королівської сім'ї.

"Вона була просто блискучою опорою, і мені неймовірно пощастило, що я знайшов Софі, а вона знайшла мене. Сподіваюся, у нас склалося дійсно блискуче партнерство", — сказав Едвард у рідкісному інтерв'ю.

Так само Софі з теплотою відгукується про шлюб з королівським сином: "Він був моїм провідником і показував мені шлях протягом багатьох років. Я так пишаюся тією людиною, якою він є. Він найкращий із батьків, найлюблячіший із чоловіків і досі залишається моїм найкращим другом".

Пара, яка є батьками 20-річної леді Луїзи Віндзор і 16-річного Джеймса, графа Вессекського, у червні відсвяткує 25-річчя весілля.

Срібний ювілей стане для них особистим досягненням, але він також є рідкісною віхою для королівської сім'ї: Едвард — єдиний з чотирьох дітей Єлизавети II і принца Філіпа, який не був розлучений.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, чому герцогиня Софі та принц Едвард відмовилися зробити леді Луїзу принцесою. Королівські правила дозволяли леді Луїзі Віндзор та її брату Джеймсу називатися принцесою і принцом. Їхні батьки ухвалили інше рішення.