Пріянка Чопра привезла єдину доньку до Індії (фото)

Дворічна Малті Мері відвідала із зірковими батьками та бабусею місцевий храм. Її одягнули в ніжно-рожевий костюмчик та провели обряд, малюючи червону крапку на лобі (бінді).

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра привезла єдину доньку Малті Мері на свою батьківщину. Сімейними кадрами Міс світу 2000 року ділиться в Instagram.

"Благословення малечі та родині", — написала дружина 31-річного американського музиканта Ніка Джонаса.

Маленька Малті відвідала з батьками та бабусею місцевий храм. Її одягнули в ніжно-рожевий костюмчик та провели обряд, малюючи червону крапку на лобі (бінді).

Пріянка Чопра привезла доньку до Індії

"Подобається, що Нік так добре сприймає твою культуру", "Чоловік, який поважає культуру своєї леді", "Люблю, як Пріянка робить пріоритетом відвідування храму, коли вона в Індії зі своєю донькою. Просто показує, що те, що живе всередині тебе, має більше значення, ніж те, де ти живеш", — коментують публікацію акторки її фоловери.

Пріянка Чопра вперше привезла доньку до Індії навесні 2023 року

Дворічна дівчинка — єдина донька Пріянки Чопри та молодшого за неї на 10 років Ніка Джонаса. Вони одружилися у 2018 за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року пара повідомила про поповнення в родині.

Малті Мері народила сурогатна мама. Дівчинка тривалий час провела в лікарні, адже народилася недоношеною. Інсайдери згодом повідомляли, що Пріянка та Нік уже готові до ще одного поповнення в родині.

Нагадаємо, Пріянка Чопра в розкішній сукні вирушила на побачення з Ніком Джонасом.

Також Фокус писав про причину переїзду Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з їхнього маєтку.