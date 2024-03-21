Кара Делевінь оголилася в рекламі нової колекції Стелли Маккартні (фото, відео)
Всесвітньо відомий бренд вже давно використовує вторинні перероблені матеріали у своїй роботі. А сама дизайнерка виступає за скорочення відходів.
Англійська акторка і модель Кара Делевінь, стала зіркою нової рекламної кампанії Стелли Маккартні "Літо 2024". Гламурна фотосесія проходила в центрі переробки відходів у Лондоні, повідомляє Daily Mail.
31-річна знаменитість позувала для кампанії відомого бренду після того, як здобула "репутацію екоактивістки".
Нова колекція Стелли на 95% виготовлена з екологічно чистих матеріалів, а для зйомки дизайнерка обрала незвичне місце — завод з переробки відходів Veolia.
Підкреслюючи, як красу можна знайти в смітті, оголена Кара позує всього з трьома сумками Stella.
Також Стелли Маккартні опублікувала відео, де модель, одягнена в шикарну довгу темно-синю сукню, намагається піднятися на гору сміття.
Кара не новачок у співпраці в галузі екології: вона об'єдналася з європейськими енергетичними гігантами Vattenfall з метою просування спрею для обличчя, виробленого з промислових відходів. Вона також пообіцяла відмовитися від м'яса і більше не використовувати пластикові пляшки.
Тим часом Стелла Маккартні постійно винаходить способи скорочення відходів, використовуючи виключно перероблений кашемір з 2016 року і придатний для вторинної переробки нейлон з 2017 року. Бренд також використовує яблучні та виноградні відходи для створення веганських альтернатив шкірі.
У своїй лінії літа 2024 року культова британська дизайнерка каже, що вона стерла кордони між статтю і поколінням, переосмислюючи вічні речі.
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Кару Делевінь помітили на побаченні з дівчиною. Пара підтвердила свій роман влітку 2022 року. Утім, Кара і Лія тримають стосунки подалі від уваги публіки.