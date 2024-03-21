Королева Камілла публічно поскаржилася на принца Луї (фото)

Менший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма відомий своєю активною поведінкою на публіці. Загалом у королеви Камілли 10 онуків від рідних та дітей короля Чарльза ІІІ.

Королева Великої Британії Камілла напередодні вийшла у світ без чоловіка, короля Чарльза ІІІ, та дала рідкісний коментар про його онука, принца Луї. Про це пише Sky News.

Королівська особа була на острові Мен, представляючи чоловіка, який наразі лікується від раку, коли вона вітала прихильників біля міської ради Дугласа. Королева була там, щоб офіційно надати Дугласу статус міста.

І, передавши вибачення свого чоловіка, що він не може бути присутнім сам, Камілла дала рідкісний коментар про його онука.

Під час прогулянки британська королева зустріла маму Рейчел Гʼюз, яка кілька місяців тому народила близнюків Луї та Олівера. Жінка показала своїх малюків у світло-блакитних комбінезонах монаршій персоні.

Гʼюз сказала, що королева підійшла, щоб "помилуватися" на однакові вбрання близнюків.

Зокрема, Камілла звернула увагу на імʼя одного з хлопчиків.

"У мене є онук Луї… Хлопчик не з легких", — зізналася дружина Чарльза ІІІ.

Королева Камілла на острові Мен Фото: Getty Images

"Вона запитала імена моїх хлопчиків і сказала, що надалі їм буде легше, бо їх двоє. Було так приємно її бачити. Вона чудово справляється з роботою і виглядає приголомшливо", — розповіла про зустріч мама близнюків.

У королеви Камілли є пʼятеро онуків від дітей Тома і Лори, народжених у першому шлюбі з Ендрю Паркером-Боулзом. Вона також добре ладнає зі спадкоєцями свого чоловіка. Крім пʼятирічного Луї, у принца Вільяма та Кейт Міддлтон є син 10-річний Джордж та 8-річна дочка Шарлотта. А від принца Гаррі є двоє онуків — Арчі (2019) та Лілібет (2021).

У Камілли також є онуки-близнюки Гас і Луї, яким 14 років, і онука Еліза, 15 років, від дочки Лаури Лопес. У сина Тома Паркера-Боулза є дочка Лола, 16 років, і син Фредді, 14 років.

Тому існує ймовірність, що Камілла могла мати на увазі свого онука від рідної доньки. Хоча, судячи з усього, королева розповідала саме про принца Луї, який відомий своєю активною поведінкою на публічних заходах.

Принц Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

Ситуація з Кейт Міддлтон

Це були кілька важких тижнів для британської королівської родини на тлі відновлення Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині та онкології короля Чарльза ІІІ.

Принцеса Уельська нещодавно була знята на фермерському ринку, а чоловік, який знімав відео, зазначив, що вона, схоже, одужує. Попри чутки в мережі, що Кейт на кадрах з ринку несправжня.

Мама трьох дітей повинна повернутися до королівських обовʼязків уже після Великодня 2024.

Кейт Міддлтон

Королівський експерт Дункан Ларкомб розповідав: "Чого [палац] не захоче робити, так це щоб вона повернулася занадто рано. Це був би найгірший сценарій. Коли лікарі будуть абсолютно задоволені, і вона буде задоволена, ми знову почнемо її бачити. Я думаю, що з огляду на Кейт і весь цей галас навколо фотографії, я не думаю, що це завдасть їй довготривалої шкоди, тому що я вважаю, що її популярність серед громадськості така висока".

"Смерть" короля Чарльза ІІІ

Тим часом король Чарльз ІІІ переніс операцію через збільшену простату та почав лікування від раку. На фоні цього зʼявилися фейкові новини про смерть батька принца Вільяма.

Хвиля чуток про смерть короля Чарльза ІІІ, який став монархом тільки восени 2022 року, почала поширюватимя в соцмережах 18 березня 2024. Втім, ані Букінгемський палац, ані британські ЗМІ такої інформації не надавали. Пізніше посольство Великої Британії в Україні спростувало домисли, зазначивши, що повідомлення про смерть суверена є фейком. Згодом король власною персоною спростував домисли в мережі, відвідавши зустріч з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці.

Король Чарльз ІІІ

Нагадаємо, короля Чарльза ІІІ помітили на публіці після фейкових новин про його смерть.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на "смерть" британського короля.