Подарунок фанатам. Рецензія на фільм "Мисливці за привидами: Крижана імперія"

В українських кінотеатрах починається показ нової частини однієї з улюблених франшиз багатьох поколінь. До 40-річчя з моменту виходу першої частини шанувальники знову побачать улюблених героїв і не тільки!

21 березня в кінотеатрах стартує прокат комедійного фільму жахів "Мисливці за привидами: Крижана імперія" (aka) продовження двох частин культової картини 1980-х "Мисливці на привидів" та 1 і 2 частин, а також — сиквел "Мисливці на привидів: Спадкоємці". Фокус побував на прем'єрі та розповідає про новий фільм.

Офіційний трейлер "Мисливці за привидами: Крижана імперія" 2024

Передісторія нових "Мисливців"

На етапі далекого початку 1980-х комедійний актор з Канади Ден Ейкройд написав сценарій майбутнього хіта 1984 року, куди запросили початківця і ще не надто відомого артиста Білла Мюррея (Пітер Венкман), яких доповнив у кадрі ще один сценарист майбутнього шедевру від кінематографа Гарольд Раміс (Ігон Спенглер). Режисером же цієї милої "вечірки з привидами" виступив Айван Райтман. Як романтичну красуню в кадр було запрошено Сігурні Вівер, яка на той момент уже могла похвалитися роллю Еллен Ріплі в "Чужому".

"Мисливці за привидами: Крижана імперія"

Під час зйомок були використані найдорожчі на момент 1983-го року спецефекти, а сама картина стала безперечним переможцем у боротьбі за симпатії глядачів і критиків: вона сподобалася абсолютно всім. А Білл Мюррей, який виконав одну з головних ролей, став справжньою голлівудською знаменитістю.

Найкумедніше те, що творці фільму пішли на таку саму несподівану і масштабну авантюру, як їхні герої в першій частині комедії: ніхто не розумів, що з цього вийде і чи можна в це вкладатися, але за фактом усі прокинулися знаменитими!

Друга частина фільму вийшла тільки 1989 року і була прийнята не так радо. Особливо, як це часто буває, по ній пройшлися критики всупереч позитивній думці глядачів. Схоже, ми готуємося знову побачити таку ж картину: критики проти, глядачі — за!

Далі про "Мисливців" на довгі роки забули і не наважувалися знімати нові частини комедійного блокбастера, доки не створили жіночу версію сюжету в 2016 році. Утім, "емансипована" історія провалилася в прокаті.

Далі пішов повноцінний сиквел культової франшизи, який втілився під назвою: "Мисливці за привидами: Спадкоємці". У фільмі глядачеві запропонували познайомитися з прямими спадкоємцями фізика Ігона Спенглера (актор і сценарист Гарольд Раміс помер 2014 року і не міг доповнити чудову четвірку мисливців. Тоді сценаристи замінили його героя цілою сім'єю спадкоємців — його дочкою Келлі, а також онуками Фібі і Тревором). Оновлений сюжет був тепло прийнятий і був приречений на продовження.

Про що фільм "Мисливці за привидами: Крижана імперія"

Сім'я Спенглерів переїхала із Саммервілля до Нью-Йорка разом з учителем Гері Груберсоном, який став вітчимом для Фібі і Тревора. Колишній член команди "мисливців", доктор Вінстон Зеддемор, купив для спадкоємців Спенглера пожежну частину з першого фільму, забезпечивши їм ідеальні декорації та умови стати справжніми переслідувачами привидів. І це дуже своєчасно: над Нью-Йорком нависла страшна небезпека у вигляді крижаного демона біблійних масштабів, що пожирає простір.

"Мисливці за привидами: Крижана імперія"

У фільмі використано величезну кількість грандіозних спецефектів, але головне зовсім не в цьому. На фанатів франшизи очікує ефектний сюрприз: вони будуть раді зустрічі з оригінальними "мисливцями" — Пітером, Рейєм і Вінстоном і навіть їхньою кумедно буркотливою секретаркою Жанін. Чудова четвірка з 1980-х приєднається до команди спадкоємців Спенглера і створить чудовий коктейль із чудового екшену і зворушливої ностальгії (Спойлер: привид жінки в бібліотеці теж на місці).

Ден Ейкройд забрав собі роль колекціонера-антиквара старожитностей, що існують у владі потойбічних сил, Білл Мюррей так само б'є струмом хлопців, які йому несимпатичні, під час досліджень психіки. Здається, що герої трохи іронізують над своїми ж персонажами 40 років потому. Вони серйозні, але не зовсім, адже всім зрозуміло, який епізод, на яку реакцію глядача розрахований сценаристами і головне — на якого глядача. Звичайно ж — на фаната, який знає сюжет "від і до".

"Мисливці за привидами: Крижана імперія"

Інакше кажучи, є інтуїтивна впевненість в успіху нової картини франшизи, адже для неї є всі складові: пасхалки для фанатів, ностальгійний саундтрек, культові герої, які пережили не одну реінкарнацію у вигляді персонажів ігор і мультфільмів, симпатичні спадкоємці та дуже якісний і страшний крижаний демон. Тобто творцям вдалося головне — знову створити фільм на стику жанрів — комедії та фільму жахів, як і в перших частинах.

Звичайно ж, картині не уникнути критики і критиканів. ""Мисливці за привидами" ще не в загробному житті, але, можливо, вони перебувають у чистилищі. Чи була коли-небудь франшиза з такою сильною кризою ідентичності? Крижана Імперія жбурляє все до стіни, щоб подивитися, чи не прилип слиз. Є кілька цікавих епізодів, але справжній страх цього разу, схоже, залишився за кадром. Намагаючись перестрахуватися, прогинаючись під вагою власної спадщини, "Мисливці за привидами" самі біжать у страху", — пише Empire.

Але й симпатиків у фільму чимало, навіть із числа критиків: "Будьте певні, "Крижана імперія" — це помітне поліпшення "Спадкоємців" — кумедне, дурне і трохи лякаюче, з кишенями, повними всіляких дрібничок ручної роботи, та періодичними екскурсами в царство псевдоміфології і парапсихології. Ну, як в оригінальних "Мисливцях за привидами". У якийсь момент режисер Гіл Кенан і співавтор сценарію Джейсон Рейтман (син покійного Айвана Рейтмана, який зняв оригінал), схоже, згадали, що "Мисливці на привидів" були дітищем Дена Ейкройда, народженим через довічний інтерес до паранормальних явищ, — відгукнувся Independent.

Так, якщо порахувати і вивести "середнє арифметичне", можна сказати, що навіть буркотливі критики поставилися до фільму з деякою симпатією і ностальгією. Можна зробити висновок, що навіть їхній непробивний скепсис зачепила небезуспішна спроба старої команди повернутися до справи: у творців вийшло гарне ненудне кіно, яке робить відсилання до містики, ностальгії та добрих сімейних традицій. І до речі! Це якраз той фільм, на якому доречно голосно їсти попкорн: атмосфера спонукає!

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Я, "Побєда" і Берлін".