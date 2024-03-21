Міс Україна Всесвіт Анна Неплях потрапила в ДТП (фото)

Анна Неплях розповіла, що чудом вижила після аварії, адже її автівка повністю розбита. А також зізналася, що отримала великий переляк.

29-річна модель, блогерка "Міс Україна Всесвіт-2021" та учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях попала в ДТП. Подія трапилася сьогодні, 21 березня, про це вона написала у себе на сторінці в Інстаграм.

"Я жива… Саме з цього хочеться почати цей пост. Ще вчора казала, що почуваю себе екстрено погано, але ж ми не відкладаємо життя на потім і не жаліємо себе, тому життя гальмує нас без нашого відома. Сьогодні я точно знала, що мені треба в Дніпро. Нічний обстріл ракетами, недосип, перевтома, проблеми зі здоров’ям, та я все одно виїжджаю в Дніпро, бо справи не зачекають, бо ніхто, окрім мене (як мені здається). Я ще думала про водія, бо стан такий собі, але подумала про те, що не за кермом, а пасажиром, мене ще більше буде нудити, ніж я сама в процесі…. Ага…", — написала модель.

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Вона зізналася, що вже протягом 2 тижні себе погано почуває, все через гормони, оскільки вона має проблеми з щитовидкою. Зокрема, останнім часом вона нічого фізично не може робити, у неї погіршився зір, тиск. Вчора, 20 березня вона почувала себе критично тому відмінила всі плани, аби побути в ліжку. Однак вже сьогодні вирішила їхати у Дніпро.

"Мені залишалося 200км до Дніпра. Погода супер, та дорога не завжди. Хто знає трасу Дніпро-Київ, той знає. Мені навігатор різко прказує поворот на право в обʼїзд Решетилівки, я не справляюся з управляннім і на швидкості врізаюся і маємо що маємо. Із постраждалих — лише я і моє авто. Авто вдаряється, мене бʼє подушка, я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини, зі словами: "швидку? Жива? Води?" та перше, що я, кончене, спитала: "а я можу так їхати далі?" ще навіть не бачачи, що з машиною…", — розповіла Анна Неплях.

Модель уточнила, що зараз з нею все добре, із травм вона має забите обличчя і руку, стан шоку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що засудженому за ДТП Єфремову погодили клопотання про УДЗ. Крім цього, Фокус писав, Остап Ступка, який спричинив "п'яну" ДТП, зізнався, чи звільнили його з роботи.