Кілліан Мерфі підтвердив свою участь у новому сезоні "Гострих картузів" (фото)

Актор знову зіграє роль Томма Шелбі. Сценарист серіалу Стівен Найт підтвердив новину про те, що зйомки почнуться цієї осені.

Знаменитий ірландський актор Кілліан Мерфі заявив, що готовий знову зіграти головну роль у відомому серіалі. Після шести сезонів "Гострі картузи" йдуть шляхом "Абатства Даунтон" і "Дедвуда", продовжуючи сюжетну лінію, повідомляє Birmingham World.

На запитання, чи буде він зніматися у фільмі, Кілліан Мерфі відповів журналістам, що він "повністю" на це готовий. Лауреат премії "Оскар" сказав: "Я завжди говорив, якщо Найт запропонує сценарій, який, як я знаю, він зможе реалізувати, тому що він такий феноменальний письменник, я буду там. Якщо ми хочемо подивитися 50-річного Томмі Шелбі, давайте зробимо це".

А тепер сам Стівен Найт, британський кінематографіст і автор сценарію "Гострих картузів", 19 березня підтвердив новину про те, що зйомки почнуться цієї осені. Він сказав про Мерфі: "Він безумовно повернеться за цим. Ми знімаємо його у вересні, недалеко від Дігбета".

Найт також похвалив Мерфі після отримання премії "Оскар" за роль Дж. Роберта Оппенгеймера у фільмі Крістофера Нолана 2023 року. Він сказав: "Це було заслужено. Я маю на увазі, що він чудовий, і він така чудова людина, і він очолює лінію, коли ми стріляємо, і він такий урівноважений і прямолінійний. Він заслуговує на все, що отримує".

Нагадаємо, 11 березня Фокус писав про те, що Мстислав Чернов поспілкувався з Кілліаном Мерфі після вручення "Оскара 2024". Український режисер та ірландський актор уже позували разом на премії BAFTA. А тепер обійнялися і поспілкувалися вже отримавши статуетки "Оскар".