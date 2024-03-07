Кілліан Мерфі може стати новим Джеймсом Бондом

Кілліан Мерфі поки що ніяк не коментує інформацію про можливу участь у зйомках. Його колеги ж упевнені в тому, що він чудово впорається з роллю суперагента.

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Після того як британський актор Деніел Крейг після 15 років зав'язав із роллю Джеймса Бонда, місце на головну роль у популярній франшизі досі вакантне. До переліку тих, хто потенційно може стати новим агентом 007 приєднався ще один кандидат — 47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі, пише The Sun.

Після успіху "Оппенгеймера" боси "бондіани" звернули увагу на Кілліана.

"Зараз Кілліан — улюбленець Голлівуду, і це буде найкраща роль. Це спосіб підняти франшизу про Бонда на новий рівень за допомогою актора, який перебуває на самому верху своєї кар'єри" — зазначає таблоїд.

За інформацією журналістів, продюсер франшизи Барбара Брокколі уважно стежила за Кілліаном протягом останнього року. Щоправда, у неї ще є час на роздуми, оскільки робота над 26-м фільмом про пригоди Бонда стартує не раніше, ніж наприкінці 2025 року.

Клей Банкер, партнер Мерфі по "Оппенгеймеру", вважає, що його колега готовий до такого виклику.

"Він прекрасно впорається. Це кумедно, тому що Кілліан — найдобріша людина, але у нього є темний бік, і у Бонда є темний бік. Ми забуваємо, що іноді Бонд схожий на персонажа, створеного Яном Флемінгом, — досить похмурий персонаж. Він просто опинився на стороні, яку ми називаємо хорошою. У Кілліана є така здатність, щоб скористатися цим", — вважає він.

Свого часу від ролі Бонда відмовився 71-річний актор Ліам Нісон, який міг зіграти агента після Тімоті Далтона. Але відмовився від ролі, бо його наречена Наташа Річардсон була проти, і тоді на екранах з'явився Пірс Броснан.

Два роки тому Брокколі говорила, що наступним Бондом, найімовірніше, стане Ідріс Ельба, темношкірий британський актор, відомий глядачам за фільмами "28 тижнів потому", "Рок-н-рольщик", "Хлопчики-грабіжники", "Примарний гонщик 2", "Прометей", "Тихоокеанський рубіж", трилогією "Тор" та іншими. Однак пізніше на цю роль почали "сватати" Аарона Тейлора-Джонсона. Тож поки що інтрига зберігається.

Раніше Фокус писав, що Кілліан Мерфі розповів про зйомки сцен сексу з Флоренс П'ю в "Оппенгеймері".