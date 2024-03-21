Телеведуча Тетяна Висоцька розповіла, як її чоловік готувався до війни в Україні (відео)

Тетяна Висоцька зізналася, що її чоловік відчував, що в Україні буде повномасштабна війна і ще в січні 2022 року записався в тероборону.

Телеведуча новин "Вікна" на каналі СТБ Тетяна Висоцька розповіла, що напередодні повномасштабної війни в Україні, її чоловік Олексій зібрав баул і чекав дня, коли почнеться війна. Телеведуча в інтерв’ю Аліни Доротюк зізналася, що чоловік її попереджав і відчував, що війна неминуча.

Зокрема, ще на початку січня 2022 року Олексій добровільно пішов у військкомат, щоб поновити свій військовий квиток і записався у тероборону, яка тоді тільки формувалася. Після він склав баул в якому зібрав мінімальний набір для військового. А після 24 лютого 2022 року одразу добровільно пішов захищати державу. З перших днів чоловік телеведучої був у складі груп, які стояли на захисті столиці. Зокрема, разом із побратимами вони опинилися у Гостомелі, куди їх привезли на маршрутках.

"Він мені постійно казав, що буде велика війна. Він збирав баул. І зараз, буквально недавно згадував: "Пам’ятаєш, як ти сміялася з мого баула". Я кажу, я і досі не можу осягнути своїм розумом, як можна було таке зробити, я про росіян. Це наскільки повномасштабне збочення, що не можливо зрозуміти здоровим мозком. Але він бачив, він розумів. Він говорив, Путін не зупиниться, вони прийдуть. І він збирав. Більше того у нього здоров’я дуже не дуже. І в нього вже був закритий військовий квиток. Він сам пішов у військкомат, поновив його і сам записався, коли тільки почалося мляве створення тероборони в січні. Він вже залишив свої координати. Тобто він дійсно готувався", — розповіла Висоцька.

Висоцька наголосила, що саме інтуїція чоловіка допомогла йому бути більш-менш готовим до війни, коли його побратими йшли зовсім голими та босими.

Телеведуча також розповіла, що її чоловік дуже мудро говорить про своє рішення піти воювати: "Він говорить, дуже важливу річ, хай я повоюю, а не наші діти і я це роблю для того, щоб нашим дітям не діставалась війна. І він це говорить, бо він так відчуває", — резюмувала Висоцька.

Поки Олексій захищав столицю, на Херсонщині в окупації опинилася вся його родина, яка пробула там 9 місяців. Вже після деокупації Тетяна вивезла секруху, свекра та брата чоловіка. Однак, вже через два тижні мати Олексія померла.

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