Королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ

Британський монарх наразі бореться з онкологією. Йому зробили операцію через збільшену простату на початку 2024 року, під час чого діагностували рак.

Королева Камілла розповіла, що її чоловік, король Великої Британії Чарльз ІІІ, "почувається дуже добре" на тлі лікування раку. Про це пише Hello Magazine.

Дружина монарха напередодні вирушила сама в дводенну поїздку до Північної Ірландії. Це перший візит Камілли сюди без чоловіка.

Продавчиня місцевого магазину в Белфасті Бренда Робб передала Чарльзу ІІІ листівку з побажаннями одужувати. На це королева Камілла сказала: "У нього все добре. Він був дуже розчарований, що не зміг приїхати".

Відповідаючи на жарт про те, що чоловіки "не найкращі пацієнти", дружина британського суверена додала: "Я намагаюся тримати його в порядку".

Спочатку король планував поїхати до Північної Ірландії з коханою, але після того, як на початку лютого 2024 року йому діагностували рак, монарх відклав більшість публічних появ, передавши обовʼязки сину Вільяму, дружині Каміллі та іншим членам королівської родини.

Король Чарльз ІІІ нещодавно зустрівся з ветеранами Корейської війни Фото: Instagram theroyalfamily

На фоні важкої хвороби Чарльза ІІІ 18 березня поширилася хвиля чуток про його смерть. Втім, ані Букінгемський палац, ані британські ЗМІ такої інформації не надавали. Пізніше посольство Великої Британії в Україні спростувало домисли, наголосивши, що повідомлення про смерть короля є фейком.

Згодом чоловік королеви Камілли власною персоною спростував домисли в мережі, відвідавши зустріч з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці.

Королева Камілла відвідала Північну Ірландію

Нагадаємо, короля Чарльза ІІІ помітили на публіці після фейкових новин про його смерть.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на "смерть" британського короля.