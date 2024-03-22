Брюс Вілліс з дружиною святкують 15-ту річницю одруження (фото)
Голлівудський актор та його обраниця відзначають кришталеву річницю. Пара виховує двох доньок.
69-річний американський актор Брюс Вілліс з дружиною Еммою Гемінг-Вілліс, 45, святкують 15-ту річницю одруження. Знімком з коханим фотомодель поділилася в Instagram.
"Сьогодні виповнюється 15 річниця нашого весілля! І сьогодні я можу зробити вибір. Я можу валятися у смутку або відсвяткувати це. Я називаю це "непомітним рефреймінгом". Що я знаю, є так багато, що можна святкувати. Наш союз і зв'язок, напевно, сильніші ніж будь-коли. У нас дві яскраві, веселі і здорові донечки. У нас є сімейна одиниця, яка будується на взаємоповазі та захопленні. І просто, я просто люблю і обожнюю чоловіка, за якого вийшла заміж. Я так пишаюся тим, що ми маємо і продовжуємо творити. Тож, з кришталевою річницею нас!" — написала дружина "міцного горішка", показавши їхнє архівне фото.
Пара, яка уклала ушлюб у 2009 році, виховує двох доньок — Мейбл та Евелін.
Зокрема, Емма Гемінг-Вілліс показала чорно-білий кадр, на якому зображена її обручка.
До цього союзу актор "Пʼятого елементу" близько 13 років перебував у шлюбі з Демі Мур, яка народила йому трьох доньок — Румер, Таллулу та Скаут. Експодружжя навесні 2023 року вже стало бабусею та дідусем, адже Румер народила доньку Луетту.
Після діагностування в Брюса деменції родина все частіше збирається разом, підтримуючи його. Між актором та його колишньою дружиною доволі теплі стосунки.
Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.
Також Фокус писав про хворобу доньки Брюса Вілліса.