Брюс Вілліс з дружиною святкують 15-ту річницю одруження (фото)

Голлівудський актор та його обраниця відзначають кришталеву річницю. Пара виховує двох доньок.

69-річний американський актор Брюс Вілліс з дружиною Еммою Гемінг-Вілліс, 45, святкують 15-ту річницю одруження. Знімком з коханим фотомодель поділилася в Instagram.

"Сьогодні виповнюється 15 річниця нашого весілля! І сьогодні я можу зробити вибір. Я можу валятися у смутку або відсвяткувати це. Я називаю це "непомітним рефреймінгом". Що я знаю, є так багато, що можна святкувати. Наш союз і зв'язок, напевно, сильніші ніж будь-коли. У нас дві яскраві, веселі і здорові донечки. У нас є сімейна одиниця, яка будується на взаємоповазі та захопленні. І просто, я просто люблю і обожнюю чоловіка, за якого вийшла заміж. Я так пишаюся тим, що ми маємо і продовжуємо творити. Тож, з кришталевою річницею нас!" — написала дружина "міцного горішка", показавши їхнє архівне фото.

Пара, яка уклала ушлюб у 2009 році, виховує двох доньок — Мейбл та Евелін.

Брюс Вілліс з дружиною Еммою

Зокрема, Емма Гемінг-Вілліс показала чорно-білий кадр, на якому зображена її обручка.

Обручка дружини Брюса Вілліса Фото: Emma Heming Willis/Instagram

До цього союзу актор "Пʼятого елементу" близько 13 років перебував у шлюбі з Демі Мур, яка народила йому трьох доньок — Румер, Таллулу та Скаут. Експодружжя навесні 2023 року вже стало бабусею та дідусем, адже Румер народила доньку Луетту.

Демі Мур та Брюс Вілліс Фото: Getty Images

Після діагностування в Брюса деменції родина все частіше збирається разом, підтримуючи його. Між актором та його колишньою дружиною доволі теплі стосунки.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Instagram @demimoore

Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.

Також Фокус писав про хворобу доньки Брюса Вілліса.