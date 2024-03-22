Макс Чмерковський розсекретив стать третьої дитини (відео)

Максим Чмерковський, відомий американський танцюрист і хореограф з українським походженням, чекає вже незабаром чекає на поповнення в родині.

44-річний хореограф Максим Чмерковський, який незабаром втретє стане батьком, розсекретив стать майбутньої дитини. Відеороликом з гендер паті дружина хореографа поділилася у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, як з’ясувалося 37-річна австралійська та американська професійна танцівниця Пета Маргатройд носить під серцем ще одного хлопчика.

"Я потихеньку готуюся бути справжньою вовчою Мамою у зграї з нашим ТРЕТІМ хлопчиком на підході. Я НЕ МОЖУ ПОВІРИТИ, ЩО У НАС БУДЕ 3 ХЛОПЧИКА!! Ми з Максом надзвичайно раді мати ще одного друга для Шая та Ріо… ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями, і думки про сімейні вечері вже викликають у нас сміх! Не кажучи вже про те, що коли Ріо виповниться 1 рік, я народжу цей пучок радості через пару тижнів", — написала Пета.

На гендерпаті зібралася уся близька родина пари. Спочатку вони влаштували сімейну фотосесію в очікуванні малюка, де зібраися три покоління сім'ї. На фотосесії вони розрізали торт в якому всередині виявилися блакитні кольори, що символізувало хлопчика. Вже згодом пара також перевірила точність інформації запаливши димову шашку, яка також виявилася блакитною.

Відомо, що Макс та Пета разом уже 7 років. У них вже є двоє синів — Шай, якому виповнилося 6 років та маленький Ріо, якому ще немає і року.

Варто відзначити, що Пета завагітніла 3 дитиною після 4 місяців після пологів. Родина була здивована, що незабаром знову стане батьками, адже до цього, вони тривалий час не могли завагітніти. Модель мала викидні.

Нагадаємо, родина хореографа повідомила радісну звістку про очікування поповнення в родині ще в лютому. Крім цього, також стало відомо, що колишня дружина Ченнінга Татума втретє вагітна.