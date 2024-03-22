Телеведуча Тетяна Висоцька розповіла, про батьків, які тікали з окупованої Херсонщини (відео)

Тетяна Висоцька зізналася, що її бать майже два місяці були в окупації, а батьки чоловіка — 9 місяців.

Телеведуча каналу СТБ "Вікна-Новини" Тетяна Висоцька вперше після початку повномасштабної війни розповіла, як її родина — мама й тато, опинилися в окупації на Херсонщині. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, коли почалася війна, з перших днів чоловік Тетяни Висоцької, Олексій, добровольцем пішов захищати Україну. Він одразу потрапив в оборону Гостомеля, де точилися запеклі бої за оборону Києва. Сама ж телеведуча разом з двома дітьми — сином та донькою залишилася вдома і лише через кілька тижнів вони виїхали зі столиці. Тетяна з дітьми знайшла прихисток на Хмельниччині, у своїх родичів.

Тим часом на Херсонщині, звідки родом Тетяна Висоцька та її чоловік, в окупації опинилися її рідні. Майже два місяці батьки Тетяни жили в окупованому місті, а родина чоловіка залишилася там протягом 9 місяців, поки місто не визволили українські військові.

"Мої батьки виїхали з окупації у квітні. Коли Херсон був в окупації. Він з перших днів був буквально були окуповані. Чоловікові, вони маломобільні, він молодший син, а я старша донька, тому вони більш літні людини. Вони були в окупації. І вже після деокупації, коли чоловік був на війні, а свекруня була хвора дуже. І я їх вивозила на швидких", — розповіла Тетяна.

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Батькам Тетяни вдалося виїхати за кордон. Вони опинилися в Молдові у родичів. Вже згодом вони повернулися в Україну і зараз живуть у столиці.

Натомість свекруха Тетяни померла через два тижні після переїзду в столицю. У неї був перелом стегна, який у 80 років є доволі складною травмою. Лікарям не вдалося врятувати її життя. Зараз же поруч з нею в одному будинку живе її свекор.

Тетяна Висоцька зізнається, що батьки складно прийняли переїзд і досі сподіваються на повернення. Особливо це стосується чоловіків. Тому зараз вона намагається їх максимально відволікати, щоб вони не журилися.

Напередодні війни Тетяна з чоловіком придбали дачу поблизу Києва. Зараз вона налаштовує батьків, що наближається дачний сезон і буде багато роботи. Таким чином телеведуча відволікає родину від сумних новин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Тетяна Висоцька розповіла, як її чоловік готувався до війни в Україні.